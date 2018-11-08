Hayalet mahallenin tarihi de yağmalandı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesi Damlacık semtinde bulunan ve mimari yapısıyla dikkat çeken tescilli binalar, Konak Tünelleri yapılırken kamulaştırıldı. Kamulaştırılan binalarda yaşayanlar, tahliye edilince evler boş kaldı. Kapı ve pencereleri çalınan tescilli binalardan bazıları yanarken, bazıları da ahır olarak kullanıldı. Mahalle sakinleri, yapıların korumaya alınmasını istedi. İzmir'de, Yeşildere ile Konak'ın birbirine bağlandığı Konak Tünelleri yapılırken, tünel üzerinde kalan birçok ev, hasar gördüğü için kamulaştırıldı. Kamulaştırılan binalar arasında 10 tescilli yapı da yer aldı. Kentte 2014 yılında kamulaştırılan ve korumaya alınması gereken 100 yıllık tarihi binalar, daha sonra atıl durumda bırakıldı. 3'üncü derecede arkeolojik ve kentsel sit alanında yer alan evlerin önce kapı ve pencereleri çalındı ardından içi tamamen talan edildi. Tescilli binalardan bazıları, yanarken, bazıları da ahır olarak kullanıldı. Çevresi saclarla kapatılan yapıların, madde bağımlılarınca da kullanıldığı ileri sürüldü. Evlerin içinde yatak ve yorganların olması dikkat çekti. Namık Kemal Mahallesi ile Sümer Mahallesi'ndeki tescilli yapıların korumaya alınmasını isteyen mahalle sakinlerinden Naim Yazıcı (65), bölgenin Konak Meydanı'nda bulunan İzmir Valiliği, Konak Kaymakamlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi'ne 500 metre uzaklıkta olmasına rağmen bu mahallelerle ilgilenilmediğini savundu. Evlerin birçoğu kamulaştırıldığı için 'hayalet semt'e dönüşen Damlacık'ın, tarihi dokusunun tahrip edilmesinin kendilerini üzdüğünü aktaran Yazıcı, "Bu binalar 2942 sayılı 'Kamulaştırma Kanunu'na göre kamulaştırıldıktan sonra mülkiyeti devlete geçti. Ancak binaları koruması gerekenler hassas davranmadı. Bu nedenle binalar yok olup gidiyor" diye konuştu.



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