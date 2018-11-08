HABER

Hayalet mahallenin tarihi de yağmalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 10:04 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesi Damlacık semtinde bulunan ve mimari yapısıyla dikkat çeken tescilli binalar, Konak Tünelleri yapılırken kamulaştırıldı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesi Damlacık semtinde bulunan ve mimari yapısıyla dikkat çeken tescilli binalar, Konak Tünelleri yapılırken kamulaştırıldı. Kamulaştırılan binalarda yaşayanlar, tahliye edilince evler boş kaldı. Kapı ve pencereleri çalınan tescilli binalardan bazıları yanarken, bazıları da ahır olarak kullanıldı. Mahalle sakinleri, yapıların korumaya alınmasını istedi. İzmir'de, Yeşildere ile Konak'ın birbirine bağlandığı Konak Tünelleri yapılırken, tünel üzerinde kalan birçok ev, hasar gördüğü için kamulaştırıldı. Kamulaştırılan binalar arasında 10 tescilli yapı da yer aldı. Kentte 2014 yılında kamulaştırılan ve korumaya alınması gereken 100 yıllık tarihi binalar, daha sonra atıl durumda bırakıldı. 3'üncü derecede arkeolojik ve kentsel sit alanında yer alan evlerin önce kapı ve pencereleri çalındı ardından içi tamamen talan edildi. Tescilli binalardan bazıları, yanarken, bazıları da ahır olarak kullanıldı. Çevresi saclarla kapatılan yapıların, madde bağımlılarınca da kullanıldığı ileri sürüldü. Evlerin içinde yatak ve yorganların olması dikkat çekti. Namık Kemal Mahallesi ile Sümer Mahallesi'ndeki tescilli yapıların korumaya alınmasını isteyen mahalle sakinlerinden Naim Yazıcı (65), bölgenin Konak Meydanı'nda bulunan İzmir Valiliği, Konak Kaymakamlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi'ne 500 metre uzaklıkta olmasına rağmen bu mahallelerle ilgilenilmediğini savundu. Evlerin birçoğu kamulaştırıldığı için 'hayalet semt'e dönüşen Damlacık'ın, tarihi dokusunun tahrip edilmesinin kendilerini üzdüğünü aktaran Yazıcı, "Bu binalar 2942 sayılı 'Kamulaştırma Kanunu'na göre kamulaştırıldıktan sonra mülkiyeti devlete geçti. Ancak binaları koruması gerekenler hassas davranmadı. Bu nedenle binalar yok olup gidiyor" diye konuştu.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itiraflarıSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
33,5 kiloluk bal kabağı33,5 kiloluk bal kabağı
'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzlerce kez sorulan soruya yanıt verdi! 'Nagehan Alçı'ya nasıl tahammül etti?'

Yüzlerce kez sorulan soruya yanıt verdi! 'Nagehan Alçı'ya nasıl tahammül etti?'

'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi

'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi

İstanbul'da korkunç olay! 'Baktım ki kızım feci bir şekilde parçalanmış'

İstanbul'da korkunç olay! 'Baktım ki kızım feci bir şekilde parçalanmış'

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapılıyor

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapılıyor

Ankara'da öğretmenlere FETÖ gözaltısı!

Ankara'da öğretmenlere FETÖ gözaltısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.