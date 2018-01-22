Hayalet Sevgilim şarkısıyla ünlenen İrem Yağcı'nın son hali şaşırttı!

2006 yılında Türkiye bir anda ‘Hayalet Sevgilim’ şarkısını her yerde duymaya başladı. Gencecik bir sanatçı, daha önce hiç duyulmamış bir ses önce internette ardından televizyonlarda ‘Hayalet Sevgilim’ isimli şarkısıyla milyonlarla buluştu.

BİR ANDA GELEN ŞÖHRET BİR ANDA GİTTİ

7’den 70’e herkes bu şarkıyı dinliyordu. Daha sonra bu şarkının mimarı İrem Yağcı ortaya çıktı. Hayalet Sevgilim’i peşi sıra ‘Git’ şarkısı takip etti ama… Ama İrem Yağcı’nın şöhreti de müzikal yolculuğu da bununla sınırlı kaldı. Bir anda gelen şöhret bir anda gitti ve İrem Yağcı kayboldu. Peki genç şarkıcı şimdi ne yapıyor?

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AVUKATLIK YAPMAYA BAŞLADI

İrem Yağcı, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra avukatlık yapmaya başladı. Evlendi ve bir kızı oldu. Şimdi kameralardan uzak bir hayat yaşıyor.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

