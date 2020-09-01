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  4. Hayalet tarafından ele geçirildi diye annesinin kafasını kesti!

Hayalet tarafından ele geçirildi diye annesinin kafasını kesti!

İLGİNÇ HABERLER  | 01.09.2020 11:59 | Son Güncelleme

Kamboçya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 32 yaşındaki bir adam içine hayalet kaçtığı gerekçesiyle 65 yaşındaki annesini başını kesti.

Hayalet tarafından ele geçirildi diye annesinin kafasını kesti!

Eam Samnang isimli adam Kamboçya sokaklarında çıplak halde dolaşırken gözaltına alındı.

Polis sorgusunda yaptıklarını itiraf eden cani annesinin vücuduna hayalet girdiğini söyledi.

Eğer polis gelmeseydi kendini öldüreceğini söyleyen adam, polisin etkisiz hale getirmesiyle bu amacına ulaşamadı.

Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen adamın 'akli dengesinin yerinde olup olmadığı' kontrol edilecek.

Daha önceden akıl sağlığı raporu bulunan adamın bir işe girdiği ve maaşlı çalıştığı belirtilirken otopsi raporunda da ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.

Alnında büyük bir morluk olan kadının öldürülmeden önce bayıltıldığı tahmin ediliyor.


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