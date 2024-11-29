Hayalet uçak nasıl çalışır, özellikleri nelerdir? Hayalet uçak nasıl radara yakalanmaz?

Hayalet uçakların radar ve sensörlere yakalanmadan gizli görevlerde kullanılabilmesiyle öne çıktığı bilinir. Bu kapsamda birçok kişi ilgili hava araçlarının çalışma prensipleriyle temel özelliklerini araştırır. Dolayısıyla "Hayalet uçak nasıl radara yakalanmaz?" sorusuna yanıt sunulurken stealth teknolojisine değinilmesinde fayda vardır. Buna bağlı olarak gizli uçakların tasarımları ve radyo dalgalarını dağıtmada işe yarayan özel sistemleri anlaşılır kılınabilir. Bunun yanı sıra söz konusu hava araçlarının görünürlük seviyesini düşürmede etkili olan seyir hızı faktöründen de bahsedilmelidir.

Hayalet uçak nasıl çalışır?

Hayalet uçaklar hava savunmasında kullanılan ve radara yakalanma ihtimali düşük olan araçlardır. Gizli uçak olarak da adlandırılan araçların radar ve kızılötesi sistemleri tarafından nadiren tespit edildiği veya hiç görüntülenmediği bilinir. Bunun temel nedeniyse ele alınan araçlarda düşman uçaklarının sensörlerini etkileyen teknolojilerin bulunmasıdır.

Bu kapsamda "Hayalet uçak görünmez mi?" diyenlere ilgili hava araçlarının aslında gözle görülmesinin mümkün olduğu belirtilmelidir. Ancak orta veya yüksek irtifalarda son derece hızlı bir şekilde hareket eden uçaklar stealth teknolojisiyle donatılmıştır. Buna bağlı olarak da düşman uçaklarının sensörleriyle radarların tespit yeteneği azaltılır.

Hayalet uçak özellikleri nelerdir?

Hayalet uçaklar stealth teknolojisi adı verilen sistemlerle tasarlanır. Bu sayede hava araçlarının radar vericilerinden gönderilen dalgaları geri çevirme özelliğine sahip olduğu bilinir. Yani gizli uçakların üretiminde kullanılan teknolojilerin, ilgili hava araçlarının sensörleri ve radarları sekteye uğrattığı söylenmelidir. Buna ek olarak hayalet uçakların düzensiz ve keskin çıkıntılara sahip olduğu belirtilebilir. Söz konusu özelliği sayesinde hayalet uçakların radyo dalgalarını farklı yönlere saptırarak antenlerden uzaklaştırdığı açıklanmalıdır.

Temel nitelikleri ve yapıları göz önünde bulundurulduğu takdirde hayalet uçakların radarlar tarafından bir kuş gibi algılandığı hatırlatılmalıdır. Ancak söz edilen hava araçlarının düşman uçakları tarafından görüntülenme olasılığı yüzde sıfır değildir. Radar ve kızılötesi teknolojilerinin de gelişmesiyle birlikte bazı hayalet uçaklarının saptanabildiği belirtilir. Buna rağmen ilgili hava araçlarının yeni modellerinde de sensörleri etkisiz hale getiren teknolojiler kullanıldığı için gizli uçakların yakalanma ihtimalinin son derece düşük olduğu söylenmelidir.

Hayalet uçak hızı ne kadardır?

Hayalet uçağı sınıfına dahil olan hava araçlarının hızları modele göre değişkenlik gösterir. Bu kapsamda farklı ülkeler tarafından geliştirilen gizli uçakların seyir menzillerinin açıklanmasında fayda vardır.

Örneğin; F-22 Raptor adlı hayalet uçağın maksimum hızı Mach 2,25 olarak belirtilir. Buna ek olarak F-14 Tomcat isimli aracın Mach 2,34 maksimum hıza sahip olduğu söylenmelidir. Azami seyir hızı Mach 2,35 olan Sukhoi Su-27 Flanker da gizli uçaklar arasında öne çıkan araçlardandır. 1 Mach biriminin 1226,5 km/saat olduğu düşünüldüğü zaman seyir menzilleri açıklanan bu araçların havada son derece hızlı bir şekilde hareket ettiği hatırlatılmalıdır.