HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Hayalet uçak nasıl çalışır, özellikleri nelerdir? Hayalet uçak nasıl radara yakalanmaz?

Hayalet uçak nasıl çalışır, özellikleri nelerdir? Hayalet uçak nasıl radara yakalanmaz?

Burcu Tufan Burcu Tufan
28.11.2024 20:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

F-22 Raptor ve F-14 Tomcat gibi çeşitleri bulunan hayalet uçakların radyo dalgalarını dağıtarak radara yakalanmadan hareket edebildiği açıklanır. Bu araçların düşman uçakları tarafından tespit edilmeden kullanılmasını sağlayan sistemler stealth teknolojisi kapsamında geliştirilmiştir. Bu sayede seyir hızı da yüksek olan hayalet uçakların radar ve kızılötesi sistemleri tarafından görüntülenme olasılığı neredeyse yüzde sıfıra yakındır.

Hayalet uçak nasıl çalışır, özellikleri nelerdir? Hayalet uçak nasıl radara yakalanmaz?

Hayalet uçakların radar ve sensörlere yakalanmadan gizli görevlerde kullanılabilmesiyle öne çıktığı bilinir. Bu kapsamda birçok kişi ilgili hava araçlarının çalışma prensipleriyle temel özelliklerini araştırır. Dolayısıyla "Hayalet uçak nasıl radara yakalanmaz?" sorusuna yanıt sunulurken stealth teknolojisine değinilmesinde fayda vardır. Buna bağlı olarak gizli uçakların tasarımları ve radyo dalgalarını dağıtmada işe yarayan özel sistemleri anlaşılır kılınabilir. Bunun yanı sıra söz konusu hava araçlarının görünürlük seviyesini düşürmede etkili olan seyir hızı faktöründen de bahsedilmelidir.

Hayalet uçak nasıl çalışır?

Hayalet uçaklar hava savunmasında kullanılan ve radara yakalanma ihtimali düşük olan araçlardır. Gizli uçak olarak da adlandırılan araçların radar ve kızılötesi sistemleri tarafından nadiren tespit edildiği veya hiç görüntülenmediği bilinir. Bunun temel nedeniyse ele alınan araçlarda düşman uçaklarının sensörlerini etkileyen teknolojilerin bulunmasıdır.

Bu kapsamda "Hayalet uçak görünmez mi?" diyenlere ilgili hava araçlarının aslında gözle görülmesinin mümkün olduğu belirtilmelidir. Ancak orta veya yüksek irtifalarda son derece hızlı bir şekilde hareket eden uçaklar stealth teknolojisiyle donatılmıştır. Buna bağlı olarak da düşman uçaklarının sensörleriyle radarların tespit yeteneği azaltılır.

Hayalet uçak özellikleri nelerdir?

Hayalet uçaklar stealth teknolojisi adı verilen sistemlerle tasarlanır. Bu sayede hava araçlarının radar vericilerinden gönderilen dalgaları geri çevirme özelliğine sahip olduğu bilinir. Yani gizli uçakların üretiminde kullanılan teknolojilerin, ilgili hava araçlarının sensörleri ve radarları sekteye uğrattığı söylenmelidir. Buna ek olarak hayalet uçakların düzensiz ve keskin çıkıntılara sahip olduğu belirtilebilir. Söz konusu özelliği sayesinde hayalet uçakların radyo dalgalarını farklı yönlere saptırarak antenlerden uzaklaştırdığı açıklanmalıdır.

Temel nitelikleri ve yapıları göz önünde bulundurulduğu takdirde hayalet uçakların radarlar tarafından bir kuş gibi algılandığı hatırlatılmalıdır. Ancak söz edilen hava araçlarının düşman uçakları tarafından görüntülenme olasılığı yüzde sıfır değildir. Radar ve kızılötesi teknolojilerinin de gelişmesiyle birlikte bazı hayalet uçaklarının saptanabildiği belirtilir. Buna rağmen ilgili hava araçlarının yeni modellerinde de sensörleri etkisiz hale getiren teknolojiler kullanıldığı için gizli uçakların yakalanma ihtimalinin son derece düşük olduğu söylenmelidir.

Hayalet uçak hızı ne kadardır?

Hayalet uçağı sınıfına dahil olan hava araçlarının hızları modele göre değişkenlik gösterir. Bu kapsamda farklı ülkeler tarafından geliştirilen gizli uçakların seyir menzillerinin açıklanmasında fayda vardır.

Örneğin; F-22 Raptor adlı hayalet uçağın maksimum hızı Mach 2,25 olarak belirtilir. Buna ek olarak F-14 Tomcat isimli aracın Mach 2,34 maksimum hıza sahip olduğu söylenmelidir. Azami seyir hızı Mach 2,35 olan Sukhoi Su-27 Flanker da gizli uçaklar arasında öne çıkan araçlardandır. 1 Mach biriminin 1226,5 km/saat olduğu düşünüldüğü zaman seyir menzilleri açıklanan bu araçların havada son derece hızlı bir şekilde hareket ettiği hatırlatılmalıdır.

Hayalet uçak nedir? Hayalet uçak hangi ülkelerde var? Hayalet uçak nedir? Hayalet uçak hangi ülkelerde var?
Anahtar Kelimeler:
uçak hayalet Hava sahası savunma sanayi
En Çok Okunan Haberler
20 bin kişi tek bir binada! İçi büyüledi

20 bin kişi tek bir binada! İçi büyüledi

Hasan Arat başkanlık görevini bıraktığını açıkladı!

Hasan Arat başkanlık görevini bıraktığını açıkladı!

18 şehre 'Sakın dokunmayın' uyarısı!

18 şehre 'Sakın dokunmayın' uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarı! Yarın başlıyor: Herkes bu kokuyu hissedecek

Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarı! Yarın başlıyor: Herkes bu kokuyu hissedecek

Narin Güran cinayetinde yeni görüntü!

Narin Güran cinayetinde yeni görüntü!

Suriye’de savaş yeniden başladı! Rusya’dan açıklama geldi...

Suriye’de savaş yeniden başladı! Rusya’dan açıklama geldi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.