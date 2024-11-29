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Hayalet uçak nedir? Hayalet uçak hangi ülkelerde var?

Burcu Tufan Burcu Tufan
28.11.2024 12:57
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Hayalet uçaklar, radar ve kızılötesi sistemlerinin tespit yeteneğini azaltacak şekilde üretilen hava araçlarıdır. Farklı türleri mevcut olan hava araçlarına ABD yapımı F117-A örnek verilebilir. Hayalet uçakların yani gizli uçakların genellikle özel görevlerde kullanıldığı bilinir. Bu kapsamda farklı ülkeler tarafından geliştirilip kullanımda olan veya belirli bir süre boyunca görev alan hayalet uçaklara çeşitli örnekler sunulabilir.

Hayalet uçak nedir? Hayalet uçak hangi ülkelerde var?

Radar sistemleri tarafından tespit edilemeyen veya yakalanma olasılığı son derece düşük olan hava araçlarının hayalet uçak olarak adlandırıldığı bilinir. İlgili araçlar stealth olarak isimlendirilen özel teknolojilerle tasarlanır. Bu sayede radar ve kızılötesi sistemlerinin uçak tespit yeteneği azaltılır. Genellikle gizli görevlerde kullanılan hayalet uçakların birçok türü vardır. Bunların en popülerleri F-117 ve B-2 olarak sıralanabilir.

Hayalet uçak Türkiye'de ise TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN olarak gösterilebilir çünkü KAAN'ın, 5. nesil savaş uçakları sınıfında, sahip olacağı aviyoniklerle ve radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilip, radarda düşük görünürlüklü bir gövde tasarımına sahip olması amaçlanmaktadır.

Hayalet uçak nedir?

Stealth adı verilen teknolojiyle tasarlanan hayalet uçakların radar sistemlerine yakalanmadığı veya nadiren tespit edildiği bilinir. Çünkü ilgili araçların görünürlük seviyeleri oldukça düşüktür. Bu kapsamda mühendisler tarafından geliştirilen teknolojilerle tasarlanan hayalet uçakların radar ve kızılötesi sistemleri tarafından tespit edilmesi zordur.

Hayalet uçaklar, diğer araçların sensörleri tarafından görüntülenmeyecek şekilde geliştirilir. Buna ek olarak söz konusu araçlarla düşman uçaklarının izleme veya saldırma yeteneğinin azaltılması amaçlanır. Dolayısıyla incelenen hava araçlarının özellikle gizli görevlerde kullanılması hedeflendiği belirtilmelidir.

Hayalet uçak nasıl radara yakalanmaz? Hayalet uçak nasıl radara yakalanmaz?

Hayalet uçak hangi ülkelerde var?

Radar sistemleri tarafından tespit edilmemesi için özel teknolojilerle tasarlanan hayalet uçakların 2 popüler türü mevcuttur. Bunlar arasında F-117 ve B-2 olarak adlandırılan modeller sıralanır. İlk hayalet uçak türü F117-A ismiyle bilinen ve ABD tarafından Panama'nın işgalinde kullanılan hava aracıdır. Yine Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan gizli bombardıman uçağı B-2 Spirit de aynı kategoride yer alan araçlara örnektir.

ABD tarafından geliştirilen hayalet uçaklar arasında F-35 Lightning ve F-22 Raptor gibi araçlar da sıralanır. Buna ek olarak Çin kökenli Chengdu J-20 de radara yakalanma olasılığı azaltılan gizli uçaklardandır. Rusya'nın hayalet uçağı olan Suhoy Su-57 de gelişmiş tasarımıyla dikkat çeken bir hava aracıdır.

Hayalet uçakların günümüzde kullanımda olmayan veya henüz test süreçleri devam eden örnekleri de vardır. Örneğin; Hindistan'da Medium Combat Aircraft gibi hayalet uçak projelerine imza atılmıştır. Bununla birlikte İngiltere tarafından belirli bir dönemde kullanılan Avro Vulcan da gizli uçak modellerindendir. Buna ek olarak Eurofighter da iç donanımı ve tasarımıyla ilgi çekmeyi başaran çok uluslu bir hayalet uçak prototipidir.

Hayalet uçak hızı nedir?

Hayalet uçakların gelişmiş tasarımları sayesinde radarlar tarafından uzun veya orta menzilde görüntülenmediği bilinir. Bu hususu destekleyen unsurlar arasında ilgili hava araçlarının hız faktörü de yer alır. Amerika yapımı B-2 Spirit, seyir irtifasında 630 mil/saat kadar hızlanabilir. Bu da ilgili aracın Mach 0,95 maksimum hıza sahip olduğunu gösterir. Buna ek olarak F-22 Raptor adlı hayalet uçak da Mach 2,25 azami hızı ve uzun menziliyle öne çıkan araçlardandır. Ayrıca iki jet motoru bulunan F-14 Tomcat de Mach 2,34 hıza sahiptir.

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uçak radar hayalet savunma sanayi
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