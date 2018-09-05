Hayali deniz subayı olmaktı, lösemiye yenik düştü

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, deniz subayı olma hali kuran ve Deniz Harp Okulu'nu kazandığı gün lösemi olduğunu öğrenen 18 yaşındaki Mehmet Anıl Bozkurt, tedavi gördüğü hastanede öldü. Kent sakinleri üzüntü yaşarken, Bozkurt gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kula'da genç yaşta lösemiye yakalanan Mehmet Anıl Bozkurt için ikindide Kurşunlu Camii'nde tören düzenlendi. Kula Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun, Kula eski Belediye Başkanı Selim Aşkın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bozkurt, Kula Asri Mezarlığında toprağa verildi. Mehmet Anıl Bozkurt'un genç yaşta ölümü, sevenlerini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Mehmet Anıl Bozkurt'un ölümünden önce sosyal medyadan yaptığı şu paylaşım, yürek dağladı:

"Merhabalar arkadaşlar ben Mehmet Anıl, sözlerime nasıl başlasam bilmiyorum. Bugün 28 Ağustos Salı. Diyeceksiniz ki ne oldu, hayırdır. Bunda utanılacak sıkılacak bir şey görmüyorum. O yüzden size birkaç haber vereceğim. İlk olarak bugün lösemi başlangıcı olduğumu öğrendim doktorumdan. İkinci olarak siz arkadaşlarımdan şu an itibariyle kan istiyorum (kanım B RH +). Beni aranızda seven vardır, sevmeyen vardır illa ki. Ama hepinizden dualarınızı bekliyorum. Aynı gün içinde de kısmet şu ki Deniz Harp Okulu'nu kazandığımı öğrendim. Kader buymuş, şimdi tedavime başlayacaklar, kemoterapi falan biliyorsunuz. Hadi bu saatten sonra kel kalmak da varmış ne yapalım? Umarım en kısa zamanda sağlığıma kavuşurum, siz arkadaşlarımın da desteğiyle tabii ki. Tahmin edeceksiniz ki değişik bir ruh halindeyim şuan. Ararsanız ya da mesaj atarsanız dönemeyebilirim. Belki bu hesabı da kapatırım bilmiyorum. Son olarak hayat beni bire bir maça davet etti, kaçmak olmaz. Hadi bakalım sağlıcakla kalın."