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Hayali doktorluk olan görme engelli gence, doktor başkan adayından sevindiren ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 14:16 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, tek hayali kendisi gibi doktor olmak olan görme engelli genci evinde ziyaret etti. Ulusoy ayrıca, yerel seçim sonrasında seçilmesi halinde Avcılar halkına dev bir “Engelsiz Yaşam Merkezi” kurulacağının müjdesini verdi.
Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, doğumundan sonra görme engelli olan 15 yaşındaki öğrenci Yuşa Fırat Akgün’ün ziyaret etti. Ziyaret sırasında samimi anlar yaşandı. Başkan Adayı Ulusoy, hayali kendisi gibi doktor olmak olan Akgün’e tavsiyelerde bulundu. Akgün ise Ulusoy’a ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Başkan Adayı Ulusoy ziyaret sırasında ilçe genelinde yaşayan engellilere müjde verdi. Ulusoy, “Dünyanın en özel insanlarına buradan müjdeyi vereyim. İnşallah Avcılar’da çok büyük bir engelsiz yaşam merkezi kuracağız. İçerisinde spor kompleksleri olan içerisinde eğitim merkezleri olan bir yer kuracağız. İçerisinde okullar olacak, içerisinde birde rehabilitasyon merkezi olacak. Böyle büyük bir proje hazırladık. Şu anda bu proje hazır. Avcılar’ın gözü aydın” şeklinde konuştu.

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