Hayali gerçek oldu, silah kuşanıp askerlik yaptı

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA) - ÇORUM’un İskilip ilçesinde boyu 110 santimetre olduğu için vatani görevini yapamayan Mehmet Semerci'nin (25) hayali gerçek oldu. Semerci, Kaymakamlığa yaptığı müraacatı sonrası jandarma kıyafetiyi giyerek silah kuşandı, günübirlik askerlik görevi yaptı. İlçede geçimini davul çalarak sağlayan, boyu 110 santimetre olduğu için askere gidemeyen Mehmet Semerci, İlçe Kaymakamlığı'na başvurarak askerlik yapmak için müracaatta bulundu. Yapılan müracaatın ardından gerekli izinleri aldıktan sonra, Mehmet Semerci, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda silah altına alındı. Asker üniforması giydirilen Semerci, temel askeri eğitimin ardından silah kuşanıp nönet de tuttu. Semerci’nin bir günlüğüne de olsa hayalini gerçekleştirmiş oldu. Asker olduğu için gururlu ve mutlu olduğun belirten Semerci, "Kısa süre de olsa hayalim gerçek oldu, çok mutluyum" dedi.

