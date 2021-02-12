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Hayali gübre ve yakıtla 1 milyon liralık vurgun yaptılar

12.02.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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Hayali gübre ve yakıtla 1 milyon liralık vurgun yaptılar

Adana’da Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi’nde çalışan 6 kişinin de aralarında bulunduğu 25 kişinin kooperatifin anlaşmalı olduğu esnaftan gübre ya da yakıt alınmış gibi gösterip 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldüAdana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerine Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi Tarım Kredi Kooperatifi’nde sahte belge düzenleyerek kredi çektirildiği bilgisi geldi.

Adana’da Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi’nde çalışan 6 kişinin de aralarında bulunduğu 25 kişinin kooperatifin anlaşmalı olduğu esnaftan gübre ya da yakıt alınmış gibi gösterip 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerine Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi Tarım Kredi Kooperatifi’nde sahte belge düzenleyerek kredi çektirildiği bilgisi geldi. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan aldığı izinle teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takipte mali büro dedektifleri kooperatifte çalışan 6 kişinin ve üye 18 şahıs ile bir tarım firmasında çalışan bir kişinin gerçeğe aykırı belge düzenleyerek kredi çektirip 1 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.
Polis yaptığı çalışmada kooperatife üye şahıslar adına kooperatifin anlaşmalı olduğu esnaftan gübre ve yakıt alınmış gibi gösterip 1 milyon lira kredi çekildiğini belirledi. Polis bu tespitlerin ardından Adana merkezli Mersin ve Düzce’de 8’i kadın 25 zanlıyı yakalamak için şafak vakti operasyon başlattı.

Eski müdür ve müdür yardımcısı gözaltında
Yapılan operasyonda "nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli zimmet" suçlamasıyla 25 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında kooperatifin eski müdürü G.B., müdür yardımcısı S.C.E. ve hala başka bir ilçenin tarım kredi kooperatifinde çalışan İ.Y.’nin de olduğu öne sürüldü. Polis zanlıların ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada ise 9 bin lira, 50 bin liralık çek, kooperatife ait bilgiler ve dijital materyaller ele geçirdi.
Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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