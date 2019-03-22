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Hayali hasta girişi yapan hastanelere operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 19:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da hayali hasta girişi yapıp tedavi etmiş gibi gösteren özel hastanelere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında doktorların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Hayali hasta girişi yapan hastanelere operasyon

Şanlıurfa’da hayali hasta girişi yapıp tedavi etmiş gibi gösteren özel hastanelere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında doktorların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayali hasta girişi yapıp tedavi etmiş gibi göstererek devleti dolandıran özel hastanelere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında hastane yöneticileri ve doktorların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü ‘nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hayali hasta girişi yapan hastanelere operasyon

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