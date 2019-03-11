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Hayali Mars'a Gitmek

11.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

Pilotluk ehliyetini yeni alan 17 yaşındaki Alyssa Carson, bir gün Mars'a gitmeyi hayal ediyor. Babası Bert Carson’a göre, Alyssa'nın hayallerini gerçekleştirmeye çalışması çok önemli

Hayali Mars'a Gitmek

Astronot olmaya ilk kez 3 yaşındayken Backyardigans adlı çizgi filmi izledikten sonra ilgi duymaya başlayan Alyssa Carson, hayali bir görevle Mars'a giden karakterlerin arkadaşlarından biri gibi olmak istemiş. Babasına türlü türlü sorular sormaya başlamış. Uzay ve Mars hakkında bulabileceği her türlü video, resim ve kitabı araştırmış.

Babası Bert Carson, ”Anne babaların, hayalleri ne olursa olsun çocuklarını desteklemeleri gerektiğine inanıyorum. Bu hayaller isterse bin kez değişsin, fark etmez. Hayallerinin ne kadar çılgın olduğu da önemli değil, benim çocuğumun hayalinden daha çılgınca olamaz. Kızımın gezegenimizden ayrılması olasılığı çok yüksek. Bu konuya eğilmeniz gerekir. Bunları yapmak için acaba yaşı daha çok mu küçük diye düşünebilirsiniz. Bazıları pilot ruhsatı alıyor, uçuş derslerine katılıyor. Bunu yapanlar sekiz-dokuz yaşında çocuklar. 17 yaş, pilotluk ehliyeti almak için bence hiç de erken değil. Uzaya gitme konusuna gelince, uzay çok tehlikeli bir yer. Uzay sizi öldürebilir. Bu konuda endişeliyim ama bir yandan da kızım, insanoğlunun türünün devamı için dünyayı terk etmenin ne kadar önemli olduğu konusunda beni bilinçlendirdi. Bu mesele ikimizi de aşıyor. O nedenle gitmesine ve hayallerini yaşamasına izin vermem gerektiğine inanıyorum” diyor.

”Uzay okulu gibi eğitim alacağımız bir yer yok. Astronot olmakla ilgili tuhaf olan şey şu: Astronotluğu bir iş olarak yapmak istiyorsanız öncelikle başka işiniz olması gerekiyor” diyen Alyssa’ysa ”Gördüğünüz gibi başka kızlarla bir araya gelip onlarla konuşup kendi emellerinin peşinden koşmaları için onlara ilham vermeyi seviyorum. Mars misyonunun gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyorum. Mars'a gitmek mantıklı çünkü bunun için gereken teknolojiye sahibiz. 15 yıl içinde Mars'a gidebiliriz, 2033, Mars misyonunun gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü yıl. Bu misyonun bir parçası olmak, Mars'a gitmek, orada astrobiyoloji dalında çalışmalar yapmak ve Mars'ta ilginç şeyler keşfetmek istiyorum” diye ekliyor.

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