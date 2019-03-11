Hayali Mars'a Gitmek

Astronot olmaya ilk kez 3 yaşındayken Backyardigans adlı çizgi filmi izledikten sonra ilgi duymaya başlayan Alyssa Carson, hayali bir görevle Mars'a giden karakterlerin arkadaşlarından biri gibi olmak istemiş. Babasına türlü türlü sorular sormaya başlamış. Uzay ve Mars hakkında bulabileceği her türlü video, resim ve kitabı araştırmış.

Babası Bert Carson, ”Anne babaların, hayalleri ne olursa olsun çocuklarını desteklemeleri gerektiğine inanıyorum. Bu hayaller isterse bin kez değişsin, fark etmez. Hayallerinin ne kadar çılgın olduğu da önemli değil, benim çocuğumun hayalinden daha çılgınca olamaz. Kızımın gezegenimizden ayrılması olasılığı çok yüksek. Bu konuya eğilmeniz gerekir. Bunları yapmak için acaba yaşı daha çok mu küçük diye düşünebilirsiniz. Bazıları pilot ruhsatı alıyor, uçuş derslerine katılıyor. Bunu yapanlar sekiz-dokuz yaşında çocuklar. 17 yaş, pilotluk ehliyeti almak için bence hiç de erken değil. Uzaya gitme konusuna gelince, uzay çok tehlikeli bir yer. Uzay sizi öldürebilir. Bu konuda endişeliyim ama bir yandan da kızım, insanoğlunun türünün devamı için dünyayı terk etmenin ne kadar önemli olduğu konusunda beni bilinçlendirdi. Bu mesele ikimizi de aşıyor. O nedenle gitmesine ve hayallerini yaşamasına izin vermem gerektiğine inanıyorum” diyor.