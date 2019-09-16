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Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

Siirtli Burhan Canpolat, küçük yaşlarda hayalini kurduğu uçan arabayı 15 bin liraya haftada 3 gün çalışarak 2 yılda tamamladığını belirtti.

Siirtli Burhan Canpolat, küçük yaşlarda hayalini kurduğu uçan arabayı 15 bin liraya haftada 3 gün çalışarak 2 yılda tamamladığını belirtti. Arabaya Ayyıldız ismini veren Canpolat, aracı havalandırabilmek için destek beklediğini söyledi.
45 yaşındaki Burhan Canpolat, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak için sağdan soldan topladığı parçalarla iki kişilik araba yapmayı başardı. Canpolat, yaptığı iki kişilik arabayı uçurmak için yetkililerden destek bekliyor. Uçan arabayı yaptığını ancak uçurmak için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirten kepçe operatörü Burhan Canpolat, yıllarca uçan araba yapmayı hayal ettiğini ve bu hayalinin gerçekleşmesi için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Canpolat, "İki kişilik uçan araba yaptım. Uçan arabanın tamamını kendi imkanlarımla yaptım. Motorlarını çamaşır makinesinin motorlarından aldım. Kaynakların tamamını kendim yaptım. Kepçe operatörüyüm. Elektrik, elektronik ve mekanikten de çok iyi anlıyorum. İki kişilik uçan araba yaptım. Uçan arabamızın uçması için devlet yetkililerinden destek bekliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan destek bekliyorum. Bir Siirtli olarak eniştemizden destek bekliyorum” dedi.

“Uçan arabanın uçuş süresi 45 dakika”
Arabanın 15 bin liraya mal olduğunu belirten Canpolat, “Uçan arabanın şarjı ortalama 3 saatte doluyor. Ortalama uçuş süresi 45 dakika, saatte 90 kilometre hız yapabilecek. Yüksekliği 4 bin metreye kadar çıkabilecektir” diye konuştu.

Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı

Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı

Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı

Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı

Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı

Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı

Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı

Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı

Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı

Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı

Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı

Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı

Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı

Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı

Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı
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