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"Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen kadını bıçaklayan liseliye 5 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 15:33 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde, "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen Filipin uyruklu bir kadını bıçaklayarak ağır yaralayan liseli 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.KKTC’nin Girne kentinde geçtiğimiz Ekim ayında yaşanan akıl almaz cinayetin davası sonuçlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde, "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen Filipin uyruklu bir kadını bıçaklayarak ağır yaralayan liseli 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
KKTC’nin Girne kentinde geçtiğimiz Ekim ayında yaşanan akıl almaz cinayetin davası sonuçlandı. "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen Filipin uyruklu 49 yaşındaki Elmeryy Sanchez’i 7 yerinden bıçaklayıp ağır yaralayan 17 yaşındaki T.K 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
T.K. polise verdiği ifadesinde, "Bu sabah karşıma ilk çıkan kişiyi öldürmeye karar verdim ve sonunda en büyük hayalimi gerçekleştirdim" demişti.

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