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Hayalimdeki kent: Hatay, Suriye Savaşı'nın tedirginliğini üzerinden attı mı?

16.03.2019 14:49 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en güneyindeki "medeniyetler şehri" Hatay, 9. yılına giren Suriye'deki iç savaşı en yakından hisseden kentlerden biri. Savaşın yol açtığı tedirginliği üzerinden atmaya çalışan Hatay, turizm ile yeniden hayata dönüyor. BBC Türkçe'den Aylin Yazan'ın haberi.

https://youtu.be/I3t3Rqm-WPY

BBC Türkçe, yerel seçimler öncesinde bazı şehirlerde seçmene "hayallerindeki kenti" sordu.

İlk durağımız, 2011'de başlayan Suriye'deki iç savaşı en yakından hisseden kentlerden, "medeniyetler şehri" Hatay.

Kent sakinleri, artık hemen yanıbaşındaki savaşın getirdiği tedirginliği atıp, turizm ve bir arada yaşama kültürü ile yeniden hayata döndüklerini söylüyor.

Hataylı Meral Aslan Samsun ve Edibe Rahbay Altunöz, Hatay'ın geçirdiği değişimi, kentin ihtiyaçlarını ve şehirdeki yaşamı anlatıyor.

Haber/Video: Aylin Yazan

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