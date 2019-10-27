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Hayaline İşkur'un verdiği hibe desteğiyle kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 13:48 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 6 yıl önce şeker hastalığına yakalanan ve düzenli olarak insülin kullanmak zorunda kalan engelli Hamide Kuvanç (45), 4 yıl önce Türkiye İş Kurumu'nun (İşkur) verdiği hibe desteği sayesinde kurduğu işyerinde özveriyle çalışıyor.

Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 6 yıl önce şeker hastalığına yakalanan ve düzenli olarak insülin kullanmak zorunda kalan engelli Hamide Kuvanç (45), 4 yıl önce Türkiye İş Kurumu'nun (İşkur) verdiği hibe desteği sayesinde kurduğu işyerinde özveriyle çalışıyor. Emekli eşi Bayraktar Kuvanç ve gelini Döne İrem Kuvanç ile birlikte çalışan Hamide Kuvanç, gözleme, bazlama gibi unlu mamulleri satarak hayaline kavuştuğunu söyledi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Hamide Kuvanç, 6 yıl önce rahatsızlanınca Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada yapılan kontrollerde Kuvanç'ın şeker hastası olduğu belirlendi. Bir süre hastanede yatan Kuvanç, düzenli olarak insülin kullanmak zorunda kaldı. Tedavisinin ardından yüzde 46 engelli raporu alan Kuvanç, 4 yıl önce İşkur'un verdiği engelli hibe desteğine başvurdu. Başvurusu kabul edilen Kuvanç, Çankaya Maltepe Mahallesi'nde unlu mamulleri üzerine işyerini açtı. İşyerinde emekli eşi Bayraktar Kıvanç, gelini Döne İrem Kuvanç ile birlikte çalışan Hamide Kıvanç, ürettiği ürünlerin satışını gerçekleştiriyor. Kurduğu işyerinde özveriyle çalışan Hamide Kıvanç'a, 3 yıl önce de kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Aynı hastanede ameliyata alınan Kuvanç'ın kalp kapakçığı değiştirildi. Kıvanç, tedavisinin ardından işinin başına geri döndü.

'İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM'

Kuvanç, şeker hastalığı nedeniyle engelli raporunun bulunduğu ve 4 yıl önce İşkur'a başvurduğunu söyledi. İşkur'un desteği ile kendi işyerini kurduğunu söyleyen Kuvanç, "Annemler köyde yufka yapardı bende onlara yardım ederken öğrendim. İş planımı bu iş için oluşturup destek aldım. İşimi severek yapıyorum. Hastayım diye evde yatmayın, bir iş fikriniz varsa, İşkur’a, başvurun, onların desteğiyle hayallerinizi gerçekleştirin" dedi.

Kuvanç, eşi ve gelinin de kendisine yardımcı olduğunu, hayalinin kurduğu işini özveriyle yaptığını söyledi.

'YOĞUN İLGİYLE KARŞILAŞIYORUZ'

Bayraktar Kuvanç ise, işçi emeklisi olduğunu söyleyerek, "2 yıl önce emekli olduktan sonra eşi ile birlikte çalışmaya başladım. Gelinim Döne İrem Kuvanç'ta bizimle birlikte çalışıyor. Ailece hep beraber çalışıyoruz. İşlerimiz iyi, kadınlar evlerinde oturmasınlar, çalışsınlar, bu tür desteklerden yararlansınlar. İşyerimizde, bazlama, gözleme, katmer, mantı, yufka ve erişte dışında, köyden getirdiğimiz ürünlerin satışını yapıyoruz. Ürünlerin tamamı organik olduğu için mahalleli ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz" diye konuştu.

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