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Hayalini ailesi gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

Eski Türk-İş Genel Başkanı merhum Mustafa Kumlu'nun hayali "Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi"nin temeli Kayseri'de atıldı - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteği ile yaklaşık 1 milyon liraya mal olacak, haftada 150 kadın ve erkeğe hizmet verecek merkezin 4 ayda bitirilmesi hedefleniyor

KAYSERİ (AA) - Eski Türk-İş Genel Başkanı merhum Mustafa Kumlu'nun hayali olan "Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi"nin temeli memleketi Kayseri'de atıldı.

Mimarsinan Parkı'ndaki temel atma törenine katılan Kumlu'nun eşi Sevim Kumlu, AA muhabirine, projenin hayata geçirilmesinin kendilerine nasip olduğunu söyledi.

Sevim Kumlu, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile konuştum, 'Böyle bir yer var.' dedi. Nasip oldu, biz de kabul ettik, inşallah Rabbim de katında kabul eder. Eşim çok iyi biriydi. Biz ondan mutlu ayrıldık ama hasretiyle yaşıyoruz. Allah cennette buluşmayı nasip eder inşallah." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığında koordinatör olarak görev yapan, merhumun oğlu Bülent Kumlu da geçen yıl rahatsızlanan babasını, bu yıl 28 Mart'ta kaybettiklerini söyledi.

Babasının, hayrın saklı olanını sevdiğini aktaran Kumlu, şunları söyledi:

"Elinden geldiğince köyde, memlekette öncelikle akrabalarına hayırda, hasenatta çok yardımda bulundu. Annemle birlikte bir cami yaptırmak nasip oldu. Böyle bir hayrı da geçmişte annemle konuşmuşlar, vasiyeti bir nevi. Annem de onu yerine getirmek istedi. Başkan'la da önceden dostlukları vardı. Bize de sadece buraya gelip misafir olarak katılmak kaldı. İnsan bir duygu seli yaşıyor. Geçmişten gelen bir muhabbet var. Hatıralar var. Baki olan ahiret, bizde şimdi onun hasretliği var. Rabbim öbür dünyada birleştirecek, onun bilincindeyiz. Bize eğitim hayatımız, manevi hayatımız boyunca hep örnek oldu. Hayırlı bir babamız var ki hayırlarla anıyoruz. Hayırlarını yerine getirdik, elhamdülillah."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da insanların hayırla ve eserleriyle anılmasının çok güzel olduğunu ifade etti.

Sevim Kumlu ile görüştüğünde merhumun böyle bir temennisinin olduğunu öğrendiğini anlatan Büyükkılıç, "Bizler de buna fırsat vermek suretiyle en güzel şekilde ona yakışan bir tesis yapacağımızı paylaştık. Kıymetli ailesinin de müsaadeleriyle hem evlatlarının hem torunlarının bu güzel eseri bırakmak suretiyle sadakayı cariye dediğimiz amel defterinin kapanmaması yönünde burada güzel bir tesisin temeli atılıyor. Burada büyüklerimiz, yüz akımız, dua kaynağımız ulu çınarlarımız hizmet aldıkça, o insanlar dua ettikçe onun da amel defteri kapanmayacak."

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteği ile 500 metrekare alanda, yaklaşık 1 milyon liraya mal olacak ve haftada 150 kişiye hizmet verecek tesis 2 bloktan oluşacak. Rehabilitasyon, eğitim ve hobi kurslarının yer alacağı merkezin 4 ayda bitirilmesi hedefleniyor.

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Kayseri Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi

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