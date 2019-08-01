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Hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 18:08 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, zamanla görme, konuşma ve yürüme yetisini kaybeden 35 yaşındaki kadının evine, dışarı çıkabilmesi için asansör yaptırdı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaşayan ve zamanla görme, konuşma ve yürüme yetisini kaybeden 35 yaşındaki kadının evine, rahat şekilde dışarıya çıkabilmesi için Kocasinan Belediyesi tarafından asansör yapıldı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, annesi ve babasıyla ilçesinde ikamet eden Havva Ulu, 19 yaşındayken yüksekten düşerek yaralandı. 35 yaşında olan kadın, geçirdiği ameliyat ve bu ameliyatlara bağlı menenjit hastalığının ardından görme, konuşma ve yürüme yetisini kaybetti.

Evden sadece doktor kontrolü için zor koşullar altında çıkabilen Havva'nın bu durumu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın durumdan haberdar olması ile değişti.

Mahalle ziyaretleri kapsamında Mevlana Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Çolakbayrakdar'ın, kadının babası Zekai Ulu ile tanışmasıyla ailenin hayatı değişti.

Başkan Çolakbayrakdar, Havva'nın dışarı çıkabilmesi için oturdukları apartmanda, balkondan çıkışı sağlayan bir asansör yaptırdı.

Asansörün kullanıma hazır olmasının ardından eşi Fatma Çolakbayrakdar ile Ulu ailesini ziyaret eden Ahmet Çolakbayrakdar, ailenin mutluluğuna ortak olarak Havva ve babasıyla birlikte asansörü kullandı.

Özellikle engelli vatandaşların mutluluğu ve memnuniyeti için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerini artırarak devam ettireceklerini anlattı.

Duygusal anlar yaşayan Ulu ailesi ise asansör sayesinde Havva'nın artık kolaylıkla dışarı çıkabildiğini ve en çok da kuaföre gitmekten hoşlandığını aktardı.

Ahmet Çolakbayrakdar, daha önce de Duran ailesinin hayatına dokunmuş ve doğuştan engelli Resul Duran'ın da sokağa rahatça çıkabilmesi için oturduğu evin dışına engelli asansörü yaptırmıştı.

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