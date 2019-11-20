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Hayalini gerçekleştirip, köyüne 10 milyon liralık yatırım yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:56 | Son Güncelleme

MUĞLALI turizmci Çağlar Bozkurt (40), doğup büyüdüğü köyüne, yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla doğal yaşam alanı kazandırdı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLALI turizmci Çağlar Bozkurt (40), doğup büyüdüğü köyüne, yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla doğal yaşam alanı kazandırdı. Yerli ve yabancı turistlerin bahçelerden toplayacakları organik sebzelerle yemeklerini pişireceği, isteyenlerin ineklerden sağım gerçekleştirip yoğurdunu yapacağı doğal yaşam alanın sahibi Bozkurt, "Gençlik hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluluk içerisindeyim" dedi.
Menteşe'nin kırsal Yenice Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Çağlar Bozkurt, 17 yaşına kadar tarımla uğraştı. Muğla'da lise eğitimini tamamlayan Bozkurt, Akdeniz Üniversitesi'nin otomotiv bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl turizm acentesinde çalıştı. Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde ailesi tarafından işletilen apart otelin başına geçen Bozkurt, çocukluk hayali olan tarım ve turizmi bir arada buluşturmak için kolları sıvadı. Bozkurt, ilk iş olarak doğup büyüdüğü Yenice'de, 2006 yılında 40 dönümlük arazi satın aldı. 2017'de başlatılan inşaat çalışmasında arazinin 1500 metrekarelik kısmına 10 otel odası, 2'si ahşap, 2'si taş olmak üzere 4 ev, çarşı merkezi, eğitim alanları, yoga salonu, ahırlar, seralar, doğal gölet, hamam, amfi, 80 kişilik toplantı salonu, yöresel mutfak, zeytinyağı müzesi, taş un değirmeni yapıldı. Bu yılın nisan ayında resmi açılışı yapılacak tesise gelecek yerli ve yabancı turistler, bahçelerden toplayacakları sebzeleri kendileri pişirerek yeme fırsatı bulacak. İsteyenler ineklerden sağım yapacak, sütünü içecek ya da o sütten yoğurt yapacak.
'TATİLCİLER HUZUR BULACAK'
Gerçekleştirdiği doğal yaşam alanının gençlik hayali olduğunu belirten Çağlar Bozkurt şunları söyledi:
"Doğup büyüdüğüm köyümde 17 yaşıma kadar tarımla uğraştım. Üniversiteden mezun olduktan sonra turizmle uğraşmaya başladım. Gençliğimden bu yana turizmle tarımın bir arada olduğu tesis hayalim vardı. Uygun alanı bulunca, hayalimdeki yaşam alanının her kısmını planladım. İnşaat çalışmalarına 2 yıl önce başladık. Şu anda tesisimiz tamamlandı. Birkaç küçük eksiklerimiz kaldı. Bunları tamamladıktan sonra nisan ayında doğal yaşam alanımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Yerli ve yabancı turistler buraya geldikleri zaman huzur bulacak. Kaliteden ödün vermeden hizmetimizi sürdüreceğiz. Gençlik hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluluk içerisindeyim" dedi. Eşine her daim destek olan Müjde Bozkurt ise, "Konaklamanın yanı sıra kapımızı herkese açtık. Burayı gezip yemek yiyebilirler" diye konuştu.

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