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Hayaller gerçek mi oluyor: PlayStation 5 fiyatı tekrar ortaya çıktı!

OYUN HABERLERİ  | 30.06.2020 15:45 | Son Güncelleme

PlayStation 5'in fiyatı tekrar sızdırıldı. Sony kaynaklarına yakın bir Twitter kullanıcısı, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatlarını paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre PlayStation 5 almak o kadar da pahalıya patlamayabilir. İşte sızdırılan PlayStation 5 fiyatları...

Hayaller gerçek mi oluyor: PlayStation 5 fiyatı tekrar ortaya çıktı!

PlayStation 5 tanıtımının üzerinden 18 gün geçti. Ancak Sony'den PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Sony fiyatları gizledikçe, insanların merakı daha da artıyor tabi. Hal böyle olunca, sızıntılar daha değerli oluyor. Sony kaynaklarına yakın olduğu söylenen IronManPS5 isimli bir Twitter kullanıcısının sızıntısı da bu yüzden anlam kazanıyor.

İŞTE SIZDIRILAN PLAYSTATİON 5 FİYATLARI

Twitter kullanıcısının iddiasına göre, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition beklendiği gibi pahalı olmayacak, aksine standart PlayStation fiyatlarıyla gelecek. Bunun için telaffuz edilen rakamlar ise; PlayStation 5 için 499 dolar, PlayStation 5 Digital Edition için ise 399 dolardan oluşuyor. PlayStation 5'in en önemli aksesuarı DualSense'in fiyatı paylaşılanlara bakılırsa 60 dolar olacak. Fiyatların pahalı olmadığını hatta beklenenden ucuz olduğunu belirtmek gerek.

PLAYSTATİON 5'İN ÇIKIŞ TARİHİNİ DE PAYLAŞTILAR

PS5 oyun konsolu hakkında çıkan söylentiler, PlayStation 5 modellerinin 14 Kasım'da ilk olarak Sony'nin anavatanı Japonya'da satışa sunulacağı yönünde. Kuzey Amerika ve Avrupa'da ise 20 Kasım'da PS5 ve PS5 Digital Edition satışlar başlayacak. Ancak hem fiyat bilgisinin hem de çıkış tarihinin herhangi bir kesinliği bulunmuyor. Sony'den de konu hakkında bir açıklama gelmiş değil.

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