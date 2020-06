Hayaller gerçek mi oluyor: PlayStation 5 fiyatı tekrar ortaya çıktı!

PlayStation 5 tanıtımının üzerinden 18 gün geçti. Ancak Sony'den PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Sony fiyatları gizledikçe, insanların merakı daha da artıyor tabi. Hal böyle olunca, sızıntılar daha değerli oluyor. Sony kaynaklarına yakın olduğu söylenen IronManPS5 isimli bir Twitter kullanıcısının sızıntısı da bu yüzden anlam kazanıyor.

Twitter kullanıcısının iddiasına göre, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition beklendiği gibi pahalı olmayacak, aksine standart PlayStation fiyatlarıyla gelecek. Bunun için telaffuz edilen rakamlar ise; PlayStation 5 için 499 dolar, PlayStation 5 Digital Edition için ise 399 dolardan oluşuyor. PlayStation 5'in en önemli aksesuarı DualSense'in fiyatı paylaşılanlara bakılırsa 60 dolar olacak. Fiyatların pahalı olmadığını hatta beklenenden ucuz olduğunu belirtmek gerek.

Sony Interactive Entertainment will launch PlayStation 5 in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation 5 available in North America and Europe on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499, €499 and £449 pic.twitter.com/IRME9MjDuL