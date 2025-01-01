Hayaller kılıç dersi hayatlar süpürge sopası... Gençleri belli vaatlerle kandırıp milyonluk vurgun yaptı!

Show TV'nin özel haberine göre, bir kişi gençleri oyunculuk ve türlü vaatlerle kandırıp hepsinden binlerce lira topladı. İddiaya göre İstanbul'da kendini dövüş sanatları öğretmeni, yapımcı, reklamcı, oyuncu koçu bazen akademisyen kimi zaman da yönetmen gibi bir çok meslek erbabı şeklinde tanıttı, geçleri vaatlerle dolandırdı.

DÖVÜŞ SANATI YAPICAM DERKEN...

Güya dövüş sanatları da öğretti ama Kılıç eğitimini süpürge sopalarıyla yaptırdı. Mağdur genç kadın, "Parayı yolladıktan sonra ders almaya başladım ama hani sadece kılıç dersi verdiler. Onu da süpürgenin sapıyla verdiler." dedi.

OYUNCULARIN ADINI GEÇİRİP YALAN SÖYLEMİŞ

Dolandırıcı bununla da kalmıyor. Hazır çekilmiş reklamları bunu ben çektim diye gençlere gösteren adam, kurduğu tezgaha süslü vaatler ve cazip sözlerle tuzağa düşürmek için her şeyi yapmış. Dolandırıcı Bülent Çolak, Haluk Bilginer gibi üst düzey oyuncunun adını da kullanıyor.

ÇAYCISINI ŞOFÖRÜNÜ DE DOLANDIRMIŞ

Kimisi 45 bin kimisi 80 bin kimisi ise 100 bin ödedi. Ancak o paranın karşılığı eğitimler ortada yoktu. Süpürge sapıyla verilen kılıç derslerinin gerçek yüzü sonradan ortaya çıktı. Milyonluk vurgun yapan adam, özel şoförlerini bile dolandırmış hatta onlar üzerinden araba kiralamış. 10 milyona yakın vurgun yapan dolandırıcının mağdur ettikleri arasında bir çaycı bile var.