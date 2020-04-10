Hayallerdeki özellik Galaxy Note 20 ile gelebilir!

Samsung Galaxy Note 20 için dün ilk haberler gelmişti. Bu haberlerde Galaxy Note 20'nin Ağustos ayında tanıtılacağı söyleniyordu. Fakat haberlerde Galaxy Note 20'nin tasarımı hakkında hiçbir bilgi yoktu. Bu durum da bizleri oldukça hayal kırıklığına uğratmıştı. Nitekim, bu konu hakkında bugün bazı güzel haberler geldi.

Güzel haberlerden ilkiyle başlayalım. Buna göre, Galaxy Note 20 bu zamana kadarki en büyük Galaxy Note modeli olacak. Bu anlamda 7 inçlik bir ekrana sahip olacağı söylenen Galaxy Note 20, Samsung'un şu an piyasada bulunan en büyük akıllı telefonu Galaxy S20 Ultra'ye göre daha büyük bir ekran ile gelecek.

GALAXY NOTE 20'NİN S-PENİ DEĞİŞECEK

İddialara göre Galaxy Note 20 serisinin yeniliklerinden ilki S-Pen'de yaşanacak. Galaxy Note 10 ile daha da geliştirilen S-Pen, Galaxy Note 20 serisinde daha fazla işleve sahip olacak.

GALAXY NOTE 20 İLE SEKTÖRDEKİ DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Bildiğiniz üzere tam ekranlı akıllı telefonlar halihazırda satışta. Ancak bu telefonlar genelde ön kameralarını ya açılır kapanır bir biçimde konumlandırıyor ya da arka tarafa küçük bir ekran ekleyerek arka kamerayı ön kamera olarak kullanıyor. Henüz ön kamerasını ekran altına entegre edebilen bir üretici olmadı. Galaxy Note 20 bu anlamda bir ilki barındırabilir. Zira, iddialara göre Galaxy Note 20 ekran altı kamera teknolojisine sahip ilk akıllı telefon olacak. Böylece sektörün uzun zamandır hayata geçirmeye çalıştığı bir hayal, Galaxy Note 20 ile gerçekleşecek.