Hayallerdeki özellik Galaxy Note 20 ile gelebilir!

Samsung Galaxy Note 20 için dün ilk haberler gelmişti. Bu haberlerde Galaxy Note 20'nin Ağustos ayında tanıtılacağı söyleniyordu. Fakat haberlerde Galaxy Note 20'nin tasarımı hakkında hiçbir bilgi yoktu. Bu durum da bizleri oldukça hayal kırıklığına uğratmıştı. Nitekim, bu konu hakkında bugün bazı güzel haberler geldi.
Güzel haberlerden ilkiyle başlayalım. Buna göre, Galaxy Note 20 bu zamana kadarki en büyük Galaxy Note modeli olacak. Bu anlamda 7 inçlik bir ekrana sahip olacağı söylenen Galaxy Note 20, Samsung'un şu an piyasada bulunan en büyük akıllı telefonu Galaxy S20 Ultra'ye göre daha büyük bir ekran ile gelecek.
İddialara göre Galaxy Note 20 serisinin yeniliklerinden ilki S-Pen'de yaşanacak. Galaxy Note 10 ile daha da geliştirilen S-Pen, Galaxy Note 20 serisinde daha fazla işleve sahip olacak.
Bildiğiniz üzere tam ekranlı akıllı telefonlar halihazırda satışta. Ancak bu telefonlar genelde ön kameralarını ya açılır kapanır bir biçimde konumlandırıyor ya da arka tarafa küçük bir ekran ekleyerek arka kamerayı ön kamera olarak kullanıyor. Henüz ön kamerasını ekran altına entegre edebilen bir üretici olmadı. Galaxy Note 20 bu anlamda bir ilki barındırabilir. Zira, iddialara göre Galaxy Note 20 ekran altı kamera teknolojisine sahip ilk akıllı telefon olacak. Böylece sektörün uzun zamandır hayata geçirmeye çalıştığı bir hayal, Galaxy Note 20 ile gerçekleşecek.
Eğer iddialar doğruysa şüphesiz Samsung için Galaxy Note 20 daha özel bir cihaz haline gelecek. Fakat bunun ne kadarı kullanıcıya yansır bilinmez. Zira, ekran altı ön kamera teknolojisine sahip bir akıllı telefon diğer telefonlardan daha farklı olarak fiyatlanabilir. Bu da tüketicilerin tercihlerini etkileyebilir.
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