İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Mazeretçilerin, bahanecilerin hayalleri bile bizim yapacaklarımıza erişemez. Ulaşsaydı bu şehri bu hale getirmezlerdi." dedi.

Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Zeybekci, partisinin Torbalı ilçesinde düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

İzmir'in 21.yüzyılda ilkel sayılabilecek problemlerle uğraştığını belirten Zeybekci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler hedefinde, şehirler yarışında yarış dışında kaldığını söyledi.

Zeybekci, "Sahte Atatürkçüler, İzmir'i geri bıraktılar. Mazeretçilerin, bahanecilerin hayalleri bile bizim yapacaklarımıza erişemez. Ulaşsaydı bu şehri bu hale getirmezlerdi. 4,5 milyonluk şehrin çöplerini dağlara, tabiata atmak, yağmur sularını kanalizasyona verildiği için her yağmurda şehri kanalizasyon basması bu şehre yakışıyor mu?" diye konuştu.

- "Ama, fakat, lakin, ancak.."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Torbalı'daki mitinginde, büyükşehirin yapması gereken hizmetlerle ilgili tek kelime söylemediğini, yine "ama, fakat, lakin, ancak"tan başka bir şey diyemediğini ifade eden Zeybekci, "Şehri kanalizasyon basıyor, İzmirli kardeşim trafikte yaşlanıyor, çöpler tabiata atılıyor. 'Torbalı'ya köprülü kavşak lazım' dediğimizde, omuzunu çekiyor. 'Ne gerek var, ceketimizi assak kazınırız' diyorlar. Bunların eline ceketlerini verecek misiniz, hatta ceketsiz gönderecek misiniz?" ifadelerini kullandı.