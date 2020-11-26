Hayalleri gerçek oldu! Geçen sene nişanlandığı şişme bebekle evlendi

Yuri Tolochko, geçtiğimiz yıl Rusya’da bir televizyon programına sevgilisi olduğunu iddia ettiği şişme bebekle katılarak dünyaya adını duyurmuştu. Kız arkadaşı Margo'ya, daha büyük bir görünüme kavuşması için estetik ameliyat da yaptıran Yuri Tolochko, kendisiyle nişanlandığını söylemişti.

Kız arkadaşı ile zaman zaman anlaşmazlıklar yaşadığını söyleyen Tolochko, yine de Margo ile evlenmeyi planladığını ifade edip evlenme teklif etti. Nişanlısı şişme bebek Margo’yla romantik fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşan Tolochko, koronavirüs pandemisi yüzünden evliliklerini ertelemek zorunda kalmıştı.

Düğünlerini yapmayı planladıkları 31 Ekim tarihinde Kazakistan'ın Almatı kentinde bir transseksüel miting sırasında saldırıya uğrayan Yuri Tolochko, saldırıda burnu kırıldığı için düğünü bir kez daha ertelemek zorunda kaldı.

Ancak ikili nihayet misafirin katıldığı bir törenle dünya evine girdi.

Kutlamanın görüntülerini Instagram'da paylaşan Yuri şunları yazdı: " Gerçek oldu. Devamı gelecek."



