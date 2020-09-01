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Hayalleri gerçek oldu! Küçük adamın büyük mutluluğu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2020 13:58 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta cüce sendromuyla dünyaya gelen ve boyundan dolayı iş bulamayan Mehmet Koca, nikahının kıyıldığı salonda çaycı olarak işbaşı yapmanın sevincini yaşıyor.

Hayalleri gerçek oldu! Küçük adamın büyük mutluluğu

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 120 santimetre boyundaki 23 yaşındaki Mehmet Koca, sonunda sesinin duyulmasıyla iş sahibi oldu.

Birçok yere iş başvurusu yaptığını fakat kimsenin iş vermediğini ifade eden Koca, “Boyum kısa olduğu için bütün kapılar yüzüme kapandı. Kimse iş vermedi. Ailemle birlikte yaşıyordum ve eşimle evlendikten sonra da iş aradım yine bulamadım. Bu süreçte çok zorluklar çektim. Daha sonra sesimi Türkoğlu Nikah Sarayı işletmecisi Talip Kurt duydu ve şu an burada işe başladım. Sabah erkenden gelip işimin başına geçiyorum. Buraya gelen misafirlere çay veriyorum, masaları düzenliyorum ve ortamın düzenini sağlayarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Buraya girdikten sonra eşimin her istediğini alıyorum. Bu süreçte bana işveren ve buraya girmeme sebep olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Türkoğlu Nikah Sarayı işletmecisi Talip Kurt ise, "Mehmet kardeşimizin iş aradığını öğrendikten sonra hemen harekete geçtim. Şimdi burada çalışıyor ve çok memnunuz. Gelen misafirlerimizle özel olarak ilgilenmesiyle onların da sevgisini kazandı. Ben Mehmet kardeşimin yanındayım ve elimden gelen desteği sağlayacağım inşallah" ifadesini kullandı.

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