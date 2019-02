Hayalleri iyilikle buluşturan proje: kitapkoala.com

"Biz hayvan dostlarımız için çalışıyoruz" Kitap Koala yetkilisi Selinay Ünlüdoğan Şahin proje ile ilgili yaptığı açıklamada; "Sistemimiz bağış kabul etmeyen, sadece satılan kitaplardan elde edilen kâr ile sürdürülen bir yapıda. Böylece devamlılık hususunda bir kaygı yaşamıyoruz çünkü müşteri nezdinde kitap satan bir e-ticaret sitesi olarak ve müşteri memnuniyeti ile var oluyoruz. Biz hayvan dostlarımız için çalışıyoruz, tüm kârımızı onların tedavisine harcıyor ve şeffaflık adına mali tablolarımızı, Seyir Defteri adını verdiğimiz bir seride aylık olarak yayınlıyoruz. Ancak patronlarımız olarak gördüğümüz hayvan dostlarımıza olan yardımımızı, müşterilerimizin önüne bir duygu sömürüsü olarak çıkarmama hususunda oldukça hassasız. Artan hizmet kalitemiz ve müşteri memnuniyetimiz ile var olmak ve büyümek hedefindeyiz. Böylece ulaşabildiğimiz kadar çok cana ulaşarak, hayallerimizi adım adım gerçekleştirmiş olacağız. Biz ekip olarak kocaman bir aileyiz. Ekibimizin her üyesi her gün artan bir tutku ile canla başla çalışıyor ve değer oluşturuyor" dedi.

Her adımda iyilik ve sevgi

"Her canlının içindeki iyiliğe inanıyoruz" diyen Şahin; Kitap Koala’nın vizyonunun ayrım gözetmeksizin sadece sevmek olduğunu, dünyayı, doğayı, suyu, toprağı, hayvanı, insanı sevdikçe fayda ve fark oluşturmanın kaçınılmaz olduğunu ileterek "Bugün biz bir hayvanın hayatını kurtardık, biz bunu yaparken bir yerlerde bir öğretmen öğrencilerinin geleceğini inşa etti, bir mühendis çevre dostu bir projede yer aldı, bir komşu sadece gülümseyerek diğerinin gününü güzelleştirdi, bir kedi bir çocuğu güldürdü, iyilik her yerde. Biz sadece görmeyi biliyoruz" dedi ve Kitap Koala’nın bu iyilik ve fayda oluşturma anlayışı ile günbegün yeni projelerle büyüdüğünü ekledi.

İlk yıl itibari ile birçok şirket ve vakıf ile çalışmaya başladıklarını kaydeden Şahin, "KPMG, Finansbank, AkçanSA, ÇimSA, Yıldırım Holding, KAHEV ve Sınırsızlar Derneği bunlardan başlıcaları. Kurumsal müşterilerimiz bizlerle kütüphane projeleri gerçekleştirirken, bireysel müşterilerimiz bağış yapma konusunda oldukça ısrarcıydılar. Bağış taleplerini ne kadar sık geri çevirdiğimizi fark edince, ’askıda kitap’ uygulamasına başladık. Artık müşterilerimiz askıda kitap satın alarak, ihtiyacı olan okul kütüphanelerine destek olabiliyorlar. Aynı fırınlardaki askıda ekmek gibi, bugüne dek müşterilerimiz sayesinde 30 bin TL’ye yakın kitap yardımı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.