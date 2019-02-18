Eğitimini Ankara’da tamamlayan Ata Yıldırım (42), küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu tiyatroyla bağını hiç koparmadı. Yıldırım, bir süre önce unutulmaya yüz tutan kukla sanatına yöneldi.

Hayalleri uğruna mesleğinden vazgeçerek, kuklabaz oldu

Sevdiği işi yapmak isteyen Yıldırım, 2013 yılında özel şirkette çalıştığı işinden istifa ederek kukla atölyesi açtı. 6 yıldır kukla üretimi yapan Yıldırım, açmış olduğu atölyede çocukları eğlendirmek ve gelişimlerini sağlamak için kukla üretmeye devam ediyor.

'HOBİ AMAÇLI BAŞLADIM' Yıldırım, "İş hayatına atıldığım zamanlarda kuklayı ticari amaçlı değil hobi amaçlı yapıyordum. Daha sonra çocuk tiyatrosu ve kuklayla tanıştım. Ankara’da bir gösteride izlemiştim ve çok etkilenmiştim. Yıllar sonra kendi kukla atölyemi açtım. 2013 yılında özel sektördeki işimden istifa ederek kendi atölyemi açtım.

Sevdiğim işi yapmak için böyle bir karar aldım. Bu işi tam zamanlı olarak nasıl yapabileceğimi araştırdım. Umarım herkes sevdiği işi yapabilmenin hazzını yaşar. Atölyemize gelen insanlar büyülenerek giriyorlar. Bir kukla atölyesine gelmenin, burayı görmenin büyüsünü insanların gözünde görüyorum. İşletme okudum. Özel sektördeki kariyerimi hiç ettim ve sevdiğim işi yaptım" dedi.

Kuklanın yapım aşamalarından bahseden Yıldırım, "Kukla yaparken boyutu ve hareket kabiliyetine dikkat ediyorum. Bir balerin kuklasının hareket kabiliyetiyle normal adım atan bir kuklanın hareket kabiliyeti farklı oluyor. Önce tasarım süreci üzerine çalışıyoruz. Çizerek çalışıyoruz. Daha sonra da o tahtaya şekil veriyoruz.