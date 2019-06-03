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Hayalleri uğruna mühendisliği bıraktı, madalyalı pastacı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 10:36 | Son Güncelleme

BURSA'da yaşayan ziraat mühendisi Şule Küçükyılmaz (41), mesleğini bırakıp başladığı pasta tasarımlarıyla Lüksemburg'da gerçekleştirilen Aşçılar Dünya Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Hayalleri uğruna mühendisliği bıraktı, madalyalı pastacı oldu

Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da yaşayan ziraat mühendisi Şule Küçükyılmaz (41), mesleğini bırakıp başladığı pasta tasarımlarıyla Lüksemburg'da gerçekleştirilen Aşçılar Dünya Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olan Şule Küçükyılmaz, 8 yıl mesleğini yaptı. Özel bir firmada çalışan Küçükyılmaz, 2 çocuk dünyaya getirdikten sonra işinden istifa etti. Çocukluğundan beri ilgi duyduğu resim sanatıyla uğraşan Küçükyılmaz, daha sonra yenilebilir şeker hamurundan pasta tasarımları yapmaya başladı. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı pasta tasarımları kısa sürede büyük ilgi gören Şule Küçükyılmaz, Lüksemburg'da düzenlenen Aşçılar Dünya Kupası yarışmasına katıldı. Küçükyılmaz'ın pasta tasarımları dünya şampiyonu olarak, altın madalya kazandı.
Yabancı bir televizyon programında gördükten sonra pasta tasarımı yapmaya başladığını belirten Küçükyılmaz, "Çocuklarım olunca çalışma hayatına ara verdim. Bu süreçte, ilgim olan mutfağı biraz daha geliştirdim. Yurt dışında görmüş olduğum şeker hamuru malzemesiyle tasarım yapmaya başladım. Zamanla kendimi geliştirdim. Hiçbir eğitim almadan 3 boyutlu karakter çalışmaya başladım. İşin heykeltraşlık kısmına ağırlık vermeye başladım. Özellikle animasyon çalışmalarını sevdiğim için onları işlemeye başladım. Benim için önemli olan orijinaline yakın ürünler yapmaktı. Çalışmalarımı sosyal medya üzerinden paylaştıkça talepler arttı ve milli takımdan talep geldi. Milli takımla birlikte yurtdışında yarışmalarda maket tasarımlarla yarıştım. Lüksemburg'da 4 yılda bir düzenlenen pasta tasarım yarışmasında altın madalya kazandım" dedi.
Eğlenceli eserler ortaya koymak için büyük uğraş verdiğini belirten Küçükyılmaz, "Resme karşı ilgim vardı. Çok iyi resim yapıyordum. Daha eğlenceli dekorasyonlarla, pastadaki süsleme sanatıyla ilgilenmeye başlayınca herşey ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
BAZI PASTALARIN TAMAMLANMASI 2 AY SÜRÜYOR
Tasarımların yapım aşamasının 2 saat ile 2 ay arasında değiştiğini anlatan Şule Küçükyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu çalışmalar daha çok anne babaların, çocukları için istediği çalışmalar. Çocuklarının sevdiği karakterleri doğum günlerinde görmek istiyorlar. Pastanalerin vitrinlerine maket pasta çalışmaları yapabiliyorum. Yaptığım figürleri, anne babalar çerçeve yaptırıp saklayabiliyorlar. Yenilebilir bir malzeme fakat aileler figürleri yemek yerine saklamayı tercih ediyorlar. Çünkü biblo gibi durabiliyor. Tasarımın zorluğuna göre yapım süresi değişiyor. Bir günde bitirdiğim figürler de oluyor 2 ay sürdüğü de. 2 saate bitirdiğim basit figürler de oluyor. Tasarımları şeker hamuruyla boyamalarını da gıda boyasıyla yapıyorum."

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Hayalleri uğruna mühendisliği bıraktı, madalyalı pastacı olduHayalleri uğruna mühendisliği bıraktı, madalyalı pastacı olduHayalleri uğruna mühendisliği bıraktı, madalyalı pastacı olduHayalleri uğruna mühendisliği bıraktı, madalyalı pastacı oldu

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