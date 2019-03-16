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Hayallerindeki düğünü 16 yıl sonra yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 19:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 16 yıl önce evlenen ve o dönem maddi imkansızlıklar nedeniyle istedikleri düğünü yapamayan üç çocuklu Sedat-Feride Denek çifti, Evlilik Fuarı'nda hayallerini gerçekleştirdi

Şanlıurfa'da 16 yıl önce evlenen, o dönem maddi imkansızlıklar nedeniyle istedikleri gibi düğün yapamayan üç çocuklu Sedat-Feride Denek çifti, hayallerindeki düğünü yıllar sonra gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Denek çifti, 16 yıl önce emanet olarak aldıkları gelinlik ve damatlıkla sade bir düğünle dünyaevine girdi.

Mutlu bir evliliğin ardından Mehmet Naci, Necla ve Esila adında üç çocuk sahibi olan çift, hayallerindeki düğünü yapamamanın eksikliğini sürekli hissetti.

Kentte kozmetik işiyle uğraşan 40 yaşındaki Sedat Denek, Evlilik ve Mobilya Fuarı için davet alınca burada düğün yapma isteğini eşiyle paylaştı.

Fuar yetkililerinin de onayı üzerine hazırlıklara başlayan Sedat Denek, yakınlarını da düğün törenlerine davet etti.

Evlilik ve Mobilya Fuarı'nın düzenlendiği Şanlıurfa Fuar Merkezi'ne damatlık ve gelinlikle gelen Denek çiftçi, burada oluşturulan platformda, mahalli sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekip dans etti.

Sedat Denek, 16 yıl önce evlendiklerinde maddi imkansızlıklar nedeniyle istedikleri gibi bir düğün yapamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"O gün eşime söz verdim. 'Hanım, sen üzülme biz inşallah zengin olacağız ve yeniden sana düğün yapacağım' dedim. Ben şu anda kozmetik işiyle uğraşıyorum. Evlilik ve Mobilya Fuarı'na katılmak için davet aldığımızda durumu eşime anlattım. O da 'oraya katılırsak eski günler aklımıza gelir' deyince ben de 'madem öyle biz orada yeniden evlenip düğün yapacağız' dedim. Çok şükür bizim üç çocuğumuz var ama farklı olması açısından ve evliliğin güzelliğine dikkat çekmek için böyle bir karar aldık."

Renkli anlara sahne alan düğünde vatandaşlar da çiftin mutluluğuna ortak oldu.

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