Hayallerindeki düğünü 16 yıl sonra yaptılar

Evlilik ve Mobilya Fuarı'nın düzenlendiği Şanlıurfa Fuar Merkezi'ne damatlık ve gelinlikle gelen Denek çiftçi, burada oluşturulan platformda, mahalli sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekip dans etti.

Mutlu bir evliliğin ardından Mehmet Naci, Necla ve Esila adında üç çocuk sahibi olan çift, hayallerindeki düğünü yapamamanın eksikliğini sürekli hissetti.

"O gün eşime söz verdim. 'Hanım, sen üzülme biz inşallah zengin olacağız ve yeniden sana düğün yapacağım' dedim. Ben şu anda kozmetik işiyle uğraşıyorum. Evlilik ve Mobilya Fuarı'na katılmak için davet aldığımızda durumu eşime anlattım. O da 'oraya katılırsak eski günler aklımıza gelir' deyince ben de 'madem öyle biz orada yeniden evlenip düğün yapacağız' dedim. Çok şükür bizim üç çocuğumuz var ama farklı olması açısından ve evliliğin güzelliğine dikkat çekmek için böyle bir karar aldık."

Renkli anlara sahne alan düğünde vatandaşlar da çiftin mutluluğuna ortak oldu.

