Hayallerine arı ve bal üretimiyle kavuştu

Arıcılığın sadece erkeklerin yapacağı bir iş olmadığını aktaran Aslıyüksek, "Çevremdeki arıcılardan esinlenerek bu işe başlamak istedim. İznimi ve sertifikamı aldım. Şimdi 150 kovanım var. Burada ana arı yetiştiriyorum, her geçen gün arılarımı çoğaltıyorum. Arı satışı yapıyorum, koloni hazırlayıp kovan şeklinde satış yapıyorum." diye konuştu.

Arılarının yanına gidince huzur bulduğunu ve sürekli onlarla olduğunu belirten Aslıyüksek, bazen arılarına fazla zaman ayırdığını dile getirdi.

Arılarıyla hem yeni şeyler öğrendiğini hem de eğlendiğini ifade eden Aslıyüksek, şunları kaydetti:

"Her zorun bir güzel yanı var. Buradan kazanç elde ediyorum, kazanç olunca her şey güzel oluyor. Sevince daha güzel oluyor. Bu bölgede arı üretimi yapan kadın bir tek ben varım. Diğer arkadaşlar hep eşlerine yardım ediyor, bu şekilde arıcılık yapıyorlar. Benim gibi tek başına uğraşan, benim gibi olan kimse yok. Gelir var. Hakkı ile bu işi yapabilirsen, arılarla çocuğun gibi ilgilenirsen kazanç var. İlgilenmek, sevmek lazım. Sevdikten sonra zaten gerisi geliyor."