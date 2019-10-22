HABER

Hayallerini "dünya gözüyle" yaşamaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 08:59 | Son Güncelleme

Doğuştan görme engelli iken yaklaşık iki hafta önce BUÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Hastanesinde kornea nakliyle sağlığına kavuşan 21 yaşındaki Ayşe Acar, yıllardır hayalini kurduğu dünyayı "görerek" yaşamaya başladı - Dünyaya adeta 21 yıl sonra "gözlerini açan" Acar, hep dalgaların sesini duymakla yetindiği denizi ilk kez görüp kuşlara yem atmanın mutluluğunu yaşadı - Ayşe Acar: - "Hayalimdeki dünya hep karanlıktı. Böyle aydınlık bir dünya olduğunu bilmiyordum. Dünyamın hep karanlık olacağını düşünüyordum. Işığa alışmak biraz zor geliyor ama yeni hayatıma alışmam lazım"

Bursa'da doğuştan görme engelliyken yaklaşık iki hafta önce Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Hastanesinde yapılan kornea nakliyle sağlığına kavuşan Ayşe Acar, yıllardır hayalini kurduğu dünyayı "görerek" yaşamaya başladı.

Doğuştan iki gözünde de "Peters anomalisi" hastalığı bulunan 21 yaşındaki genç kız, sol gözüne yapılan kornea naklinin ardından görme yetisi kazandı.

Hastaneden taburcu edildikten sonra evine gelen Acar, yemek yapıp çay demliyor, ailesine ev işlerinde yardımcı oluyor.

Aile bireyleri ve arkadaşlarının yüzünü görmenin sevincini yaşayan Acar, hep dalgaların sesini duymakla yetindiği denizi ilk kez görüp kuşlara yem attı.

Ayşe Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "geçmiş olsun" ziyaretine gelenlere çay ikram ettiğini, yemek yapmayı da yavaş yavaş öğrenmeye başladığını söyledi.

Görme engeli nedeniyle okuyamadığını belirten Acar, şöyle devam etti:

"Okumak hayalimdi. Allah nasip ederse okuma yazma öğreneceğim. Her şeye en baştan başlayacağım. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumayı da çok istiyorum. Sesini duyup merak ettiğim ailemin, arkadaşlarımın yüzünü gördüm. Çok güzel bir duygu. Eskiden her şey karanlıktı. Ailemi göremiyordum, şimdi net olarak görüyorum. Hayalimdeki dünya hep karanlıktı. Böyle aydınlık bir dünya olduğunu bilmiyordum. Dünyamın hep karanlık olacağını düşünüyordum. Işığa alışmak biraz zor geliyor ama yeni hayatıma alışmam lazım."

- "Tıpkı hayalimdeki gibiymiş"

Ameliyatın ardından ilk kez deniz görmenin mutluluğunu yaşayan Acar, bunun da çok güzel bir duygu olduğunu anlattı.

Ailesi ve dayılarıyla deniz kıyısına geldiğini ifade eden Acar, "Önceden de geliyorduk, karanlık dünyada bir şey görmüyordum. Sadece dalgaların sesini duyuyordum. Dalgaların nasıl olduğunu, denizin hangi renkte olduğunu çok merak ediyordum. Bu merakımı giderdim. Tıpkı hayalimdeki gibiymiş." dedi.

Baba Mustafa Acar da kızının, kendisini görünce mutluluktan ağladığını dile getirdi.

Önceden işe gittiğinde aklının hep evde kaldığını ifade eden Acar, "Sürekli arayıp kızımı soruyordum. 21 yıldır onun derdine çare aradım. Doktorlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

İşte kışın ilacı unutturacak sebze İşte kışın ilacı unutturacak sebze
Erzincan’da yağmur yağışı dereleri taşırdıErzincan’da yağmur yağışı dereleri taşırdı
(Özel) Hırsızlardan bıkan köylü, armut bahçesinde sabaha kadar nöbet tutuyor(Özel) Hırsızlardan bıkan köylü, armut bahçesinde sabaha kadar nöbet tutuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Görme Kornea nakli Peters anomalisi yaşam

En Çok Okunan Haberler

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Kırmızı bültenle aranan firari eski savcı yakalandı

Kırmızı bültenle aranan firari eski savcı yakalandı

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin’de ' taktak motoru' devrildi! Çok sayıda yaralı var

Mersin’de ' taktak motoru' devrildi! Çok sayıda yaralı var

İzmir'de korkunç olay! Gürültü yapıyorlar diye pompalıyla vurdu

İzmir'de korkunç olay! Gürültü yapıyorlar diye pompalıyla vurdu

Adana merkezli 2 ilde sahte para operasyonu: 22 gözaltı kararı

2 ilde sahte para operasyonu!

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

Yunanistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Düzce'de can pazarı! Ekipler zamana karşı yarıştı: Ölü ve yaralılar var!

Düzce'de can pazarı! Ekipler zamana karşı yarıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.