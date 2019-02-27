HABER

Hayallerini kağıda döken çocuklar "bayram" yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:29 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencileri, "1001 Çocuk, 1001 Dilek" projesi kapsamında hayallerini mektuba aktaran köy okullarındaki öğrencilere hediyelerini, Çocuk Bayramı'nda teslim edecek

İSTANBUL (AA) - Deniz Feneri Derneği ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "1001 Çocuk, 1001 Dilek" projesi kapsamında, köy okullarındaki öğrenciler hayallerine ulaşıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencileri, derneğin 17 yıl önce hayata geçirdiği ve her yıl farklı ortaklarla yürüttüğü proje kapsamında, Anadolu'nun ücra köşelerinde eğitim gören kardeşlerine ulaşarak gönül bağı kurabilmek için harekete geçti.

Üniversitede öğrencilerin faaliyet gösterdiği 10 kulüp, köy okullarındaki çocukların, hayallerini ve taleplerini yazdıkları mektupları inceledi. Çocukların, mektuplarına aktardıkları oyuncak, kitap, forma, gitar, bisiklet ve çalışma masası gibi birçok isteğini karşılayabilmek için kermes düzenleyen öğrenciler, kendi hazırladıkları yiyecekleri satışa sundu.

Haliç yerleşkesinde başlatılan ve iki gün sürecek kermes, Fatih, Üsküdar ve Kandilli yerleşkelerinde de düzenlenecek.

Üniversite öğrencileri, yardım çıtasını arttırabilmek amacıyla yine üniversite yerleşkesinde, konser ve yemek etkinlikleri de organize edecek. Etkinlik biletlerinin satışından elde edilecek gelir de Anadolu'daki öğrencilere hediye olarak gönderilecek.

Öğrenciler ayrıca, gerekli onayın alınmasıyla üniversitede sinema etkinliği de planlıyor.

- Çocuklar "bayram" edecek

Proje kapsamında belirlenen 6 köy okulunda yaklaşık bin 200 öğrencinin talebi yerine getirilecek.

Çocukların hayalini gerçekleştirmek için en az 50 üniversite öğrencisi, aktif çalışmanın içinde yer aldı.

Öğrenci heyeti daha sonra köy okullarını ziyaret ederek, mektupların sahibi çocuklarla tanışacak. Hediyeler ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara teslim edilecek.

Öte yandan, 1001dilek.com internet sitesinden de gönüllüler bağışta bulunabilecek.

Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!
57 kişinin alınacağı iş için 12 bin kişi başvurdu57 kişinin alınacağı iş için 12 bin kişi başvurdu
AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandıAFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1001 Çocuk 1001 Dilek Projesi Deniz Feneri Derneği Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi istanbul

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

Yanından hiç ayrılmıyor! Bu dostluk filmlere konu oluyor

Yanından hiç ayrılmıyor! Bu dostluk filmlere konu oluyor

Antalya'daki 3 aylık Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili korkunç iddia

3 aylık Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili korkunç iddia

7 ayrı suçtan aranan zanlı böyle yakalandı

7 ayrı suçtan aranan zanlı böyle yakalandı

Kaleiçi'nin 'Sadri baba'sı geçmişi geleceğe taşıyor

Kaleiçi'nin 'Sadri baba'sı geçmişi geleceğe taşıyor

Berkin Elvan davasında keşif kararı

Berkin Elvan davasında keşif kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.