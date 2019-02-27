İSTANBUL (AA) - Deniz Feneri Derneği ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "1001 Çocuk, 1001 Dilek" projesi kapsamında, köy okullarındaki öğrenciler hayallerine ulaşıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencileri, derneğin 17 yıl önce hayata geçirdiği ve her yıl farklı ortaklarla yürüttüğü proje kapsamında, Anadolu'nun ücra köşelerinde eğitim gören kardeşlerine ulaşarak gönül bağı kurabilmek için harekete geçti.

Üniversitede öğrencilerin faaliyet gösterdiği 10 kulüp, köy okullarındaki çocukların, hayallerini ve taleplerini yazdıkları mektupları inceledi. Çocukların, mektuplarına aktardıkları oyuncak, kitap, forma, gitar, bisiklet ve çalışma masası gibi birçok isteğini karşılayabilmek için kermes düzenleyen öğrenciler, kendi hazırladıkları yiyecekleri satışa sundu.

Haliç yerleşkesinde başlatılan ve iki gün sürecek kermes, Fatih, Üsküdar ve Kandilli yerleşkelerinde de düzenlenecek.

Üniversite öğrencileri, yardım çıtasını arttırabilmek amacıyla yine üniversite yerleşkesinde, konser ve yemek etkinlikleri de organize edecek. Etkinlik biletlerinin satışından elde edilecek gelir de Anadolu'daki öğrencilere hediye olarak gönderilecek.