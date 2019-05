Hayallerini kilolarından kurtularak gerçekleştirdi

'BÜTÜN HAYALLERİMİ KİLO VERDİKTEN SONRA GERÇEKLEŞTİRDİM'

Horata hayallerini kilo verdikten sonra gerçekleştirmeye başladığını belirterek, "Çocukluğumda hayalim polis olmaktı. Çok iyi derslerim olmasına rağmen okuyamadım. Lise son sınıftan ayrılmak zorunda kaldım. Okulumu bir azimle bitirme çabasındaydım. İlk önce dışardan açık lise okuyarak açık liseyi bitirdim. Daha sonra özel güvenlik olmak için silahlı güvenlik kursuna katıldım ve silahlı güvenlik belgesi aldım. Üniversite sınavlarına girdim. Şu an Anadolu Üniversitesi’nde 4 yıllık maliye okuyorum" dedi.

Horata kilolardan kurtulmasıyla birlikte hayatının muhteşem bir hal aldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"87 kilo verdim. Hayatımda her şey değişti. Muhteşem bir hayatım oldu. Dördüncü katta oturuyorum. Dört kat çıkmak benim için eziyetti ve çıkamıyordum. Her katta hatta her basamakta dinlenmek durumunda kalıyordum. Kilo vermenin bana çok büyük artıları oldu. Özellikle hayallerimi gerçekleştirmek konusunda en büyük yardımcım kilo vermek oldu."

Seçil Horata’nın çocukları Bekir Berat Uslu, Abdulla Azat Uslu ve Ceyda Ceylan da bu durumdan mutlu. Ceyda, "Şimdi daha iyi. Zayıfladı bizimle ilgilenebiliyor. Parklara gidebiliyoruz, yürüyebiliyoruz. Anneme şimdi daha iyi sarılabiliyorum. Önce ki halinde sarılamıyordum. Annem böyle daha güzel oldu. Daha mutluyuz" dedi.