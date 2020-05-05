Hayat Apple için de normalleşiyor: Apple Store'lar kapılarını açıyor!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında devletlerin sert tedbirler aldığı günlerde, Apple da hem çalışanlarının sağlığını hem de tüketicilerin sağlığını düşünerek Çin hariç tüm Apple Store mağazalarını kapatmıştı. Apple, mağazalarının açılma tarihi için ise hiçbir zaman kesin konuşmadı. Şimdilerde koronavirüsün etkisinin azaldığı, ülkelerin hayatı normalleştirmeye yönelik adımlar atıldığı bu dönemde Apple da yeni kararlar aldı. Bu kararlardan ilkini geçtiğimiz günlerde Apple'ın CEO'su Tim Cook dile getirdi ve bazı Apple Store mağazalarının açılacağını duyurdu. Bugün ise Apple'ın Çin'den sonra tekrar açacağı ilk mağaza açıklandı.

KORONAVİRÜS SONRASI İKİNCİ APPLE STORE AÇILIYOR

Apple Store kapılarını tekrar Avusturya'nın başkenti Viyana'da açacak. Viyana'daki Apple Store 5 Mayıs günü yani bugün müşterilerine hizmet etmeye başlayacak. Fakat mağaza açıldı diye tedbir elden bırakılmayacak. Apple bunun için bir plan yapmış durumda.

İŞTE APPLE'IN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Apple Avusturya Apple Store mağazasına gelecek müşterileri için bir takım önlemler aldı. Bu önlemlerin en başında ateş tespiti geliyor. Mağazaya gelen müşterilerin ateşi mağazaya girmeden önce kontrol edilecek.

Kişiler arasında ise en az 2 metre mesafe bırakılacak.