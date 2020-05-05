Hayat Apple için de normalleşiyor: Apple Store'lar kapılarını açıyor!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında devletlerin sert tedbirler aldığı günlerde, Apple da hem çalışanlarının sağlığını hem de tüketicilerin sağlığını düşünerek Çin hariç tüm Apple Store mağazalarını kapatmıştı. Apple, mağazalarının açılma tarihi için ise hiçbir zaman kesin konuşmadı. Şimdilerde koronavirüsün etkisinin azaldığı, ülkelerin hayatı normalleştirmeye yönelik adımlar atıldığı bu dönemde Apple da yeni kararlar aldı. Bu kararlardan ilkini geçtiğimiz günlerde Apple'ın CEO'su Tim Cook dile getirdi ve bazı Apple Store mağazalarının açılacağını duyurdu. Bugün ise Apple'ın Çin'den sonra tekrar açacağı ilk mağaza açıklandı.
Apple Store kapılarını tekrar Avusturya'nın başkenti Viyana'da açacak. Viyana'daki Apple Store 5 Mayıs günü yani bugün müşterilerine hizmet etmeye başlayacak. Fakat mağaza açıldı diye tedbir elden bırakılmayacak. Apple bunun için bir plan yapmış durumda.
Apple Avusturya Apple Store mağazasına gelecek müşterileri için bir takım önlemler aldı. Bu önlemlerin en başında ateş tespiti geliyor. Mağazaya gelen müşterilerin ateşi mağazaya girmeden önce kontrol edilecek.
Kişiler arasında ise en az 2 metre mesafe bırakılacak.
Mağazaya düzenli olarak dezenfekte işlemleri yapılacak ve tıpkı ülkemizdeki marketler gibi bu mağaza da içerideki kişi sayısı sınırlı tutularak hizmet edecek. Bu önlemler gözetilerek, birkaç ülkede daha Apple Store mağazalarının tekrar kapılarını açması bekleniyor. Tabi son karar Apple'ın.
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