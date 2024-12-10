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  4. Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem son haliyle gündemde! Altın Kelebek’e damga vurdu

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem son haliyle gündemde! Altın Kelebek’e damga vurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.12.2024 15:17
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeyi başaran Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği 'Barbie Gamze' karakteri ile hafızalara kazınan İpek Erdem bir süre yurt dışında yaşamış ve daha sonra ülkeye geri dönmüştü. İpek Erdem, Altın Kelebek tarzıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin son haline beğeni yağdı.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem son haliyle gündemde! Altın Kelebek’e damga vurdu

Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Hayat Bilgisi dizinde hayat verdiği 'Barbie Gamze' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan İpek Erdem bir süre yurt dışında yaşamıştı.

Elveda Rumeli, Beş Şehir, Yer Gök Aşk, Lale Devri ve Kuzgun gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü isim daha sonra Londra'ya yerleşmişti.

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Bu sene ülkeye geri dönen İpek Erdem şimdi de son haliyle gündem oldu. Altın Kelebek Ödül Törenine katılan Erdem tarzı ile geceye damga vurdu.

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YORUM YAĞDI

İpek Erdem sarı saçları, iddialı tarzı ve gösterişli takıları ile adeta bakana bir daha baktırdı.

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Ünlü ismi görenler 'Barbie Gamze geri döndü', 'Her hali olay', 'Hiç değişmemiş', 'Çok ama çok güzel' gibi yorumlar yaptılar.

Anahtar Kelimeler:
İpek Erdem hayat bilgisi
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