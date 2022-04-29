Hayat boyu yasaklanmıştı! Kanada'da eş cinsellerin kan verme yasağı kaldırıldı

Kanada devlet sağlık kurumu, dün yaptığı açıklamada cinsel açıdan aktif eşcinsel erkeklerin hali hazırda yürürlükte olan kan bağışı için 3 ay 'erteleme' uygulamasını kaldırdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Kanada Kan Hizmetleri’ne verilen yetkiyle cinsel açıdan aktif eşcinsel erkeklerin hali hazırda yürürlükte olan kan bağışı için 3 ay erteleme uygulamasını kaldırdığını ve kararın 30 Eylül 2022 itibariyle yürürlüğe gireceği ifade edildi.

DAHA ÖNCE YASAKLANMIŞTI

Kanada'da cinsel açıdan aktif eş cinsel erkeklere kan bağışı daha önce hayat boyu yasaklanmış, bu süre 2013 yılında 5 yıla düşürülmüş, 2016 yılında bir yıla ve 2019 yılında ise 3 aya çekilmişti. Kanada’da 1980’lerde bağışlanan kanların test uygulaması başarısız olmuş, kirlenmiş kan ürünleri sebebiyle skandal yaşanmış ve binlerce kişi HIV virüsüne ve hepatit virüsüne maruz kalmıştı.

(DHA)



