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Hayat Bugün oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Hayat Bugün dizisi oyuncuları ve konusu

26.10.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bugün dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Hayat Bugün, Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin geçtiğimiz hafta ilk bölümü ekrana geldi. Hayat Bugün dizisi Hisarönü Hastanesi'nde geçiyor. Başhekim Barış Güvener’in atanmasıyla macera başlıyor. Peki, Hayat Bugün oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Hayat Bugün oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Hayat Bugün dizisi oyuncuları ve konusu

Hayat Bugün oyuncuları ve konusu merak ediliyor. NBCUniversal Formats ve Universal Television’un dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan “Hayat Bugün”ün oyuncuları arasında Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü gibi isimler yer alıyor.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ KONUSU

Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

hayat-bugün-oyuncuları

İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikayelerinin yolu Hisarönü Hastanesi'nden geçerken; Barış, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul'da yaşayan herkese açacak!

HAYAT BUGÜN OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe - Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener
Hazar Ergüçlü -Doç. Dr. Suzan Mayer
Tansel Öngel - Doç. Dr. Aras Erdem
Hande Doğandemir - Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu
Mert Denizmen - Prof. Dr. Andaç Sağlam
Şerif Erol - Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov

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