Hayat Eve Sığar Uygulaması: Türkiye'de koronavirüsle mücadele için yeni bir cep telefonu uygulaması geliştirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Salı akşamı düzenlediği basın toplantısında bakanlık olarak Covid-19 vakalarının tespit ve takip edilebilmesi için 'Hayat Eve Sığar' adlı bir cep telefonu uygulaması geliştirildiğini söyledi.

Bakan Koca, koronavirüs salgınını kontrol ve hastaların takip edilmesi amaçlı geliştirilen cep telefonu uygulamasının birkaç gün içinde devreye gireceğini ifade etti.

Bakan, "Burada hem takip hem de kendi durumlarını görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz" dedi.

Evde izole edilmesi gereken hastaların 'dijital yöntemle takip edileceğini' ifade eden Bakan Koca, "Gerekirse hemen kendisini uyaracağım bir sistemin hazırlıklarını tamamladık. Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi. Bu sistemin ayrıntılarını daha sonra açıklayacağım" diye konuştu.

Uygulamanın basın toplantısında yer alan tanıtım görselinde 'aile takibi' ile 'risk bölgeleri' kategorilerinin bulunduğu görülüyor.

Bakan Koca, bir soru üzerine cep telefonu uygulamasının üç operatör tarafından sağlandığını takibi bakanlığın yapacağını açıkladı.