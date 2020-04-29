Hayat Eve Sığar uygulaması yenilendi! İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

Yenilenen Hayat Eve Sığar uygulamasına göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul'un corona virüs vaka yoğunluk haritası...

SULTANBEYLİ

Uygulamadaki son güncelleme ile kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. Haritadaki kırmızı renkli yerler vakaların yoğunluğunu gösteriyor.

ATAŞEHİR Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

BEYKOZ Uygulama, koronavirüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

BEYKOZ Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.

BEYKOZ Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor.

BEYKOZ

BEYOĞLU Evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğu görülebiliyor.

İşte diğer ilçelerin koronavirüs haritası: BEYOĞLU

BÜYÜKÇEKMECE

ESENLER

ETİLER

KADIKÖY

KAĞITHANE

KARTAL

KOZYATAĞI

KÜÇÜKÇEKMECE

PENDİK

SARIYER

ULUS

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR