HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hayat Eve Sığar uygulaması yenilendi! İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

Hayat Eve Sığar uygulaması yenilendi! İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2020 14:55 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına güncelleme getirildi. Yapılan güncellemeye göre, artık kullanıcılar yalnızca kendi ilçelerini görmekle kalmayacak.

Yenilenen Hayat Eve Sığar uygulamasına göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul'un corona virüs vaka yoğunluk haritası...

SULTANBEYLİ

Uygulamadaki son güncelleme ile kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. Haritadaki kırmızı renkli yerler vakaların yoğunluğunu gösteriyor.

ATAŞEHİR

ATAŞEHİR
Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

BEYKOZ

BEYKOZ
Uygulama, koronavirüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

BEYKOZ

BEYKOZ
Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.

BEYKOZ

BEYKOZ
Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor.
BEYKOZ

BEYOĞLU

BEYOĞLU
Evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğu görülebiliyor.

İşte diğer ilçelerin koronavirüs haritası:

İşte diğer ilçelerin koronavirüs haritası:
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ESENLER
ETİLER
KADIKÖY
KAĞITHANE
KARTAL
KOZYATAĞI
KÜÇÜKÇEKMECE
PENDİK
SARIYER
ULUS
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
ÜSKÜDAR
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Hava almak için çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!

Hava almak için çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Danla Bilic'in Yasin itirafı olay oldu! Yazdığı mesajı açıkladı

Danla Bilic'in Yasin itirafı olay oldu! Yazdığı mesajı açıkladı

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esrarengiz ışıklar köylüleri korkuttu! 'Görünce kelime-i şehadet getirdik'

Esrarengiz görüntü! 'Görünce kelime-i şehadet getirdik'

Jant üzerinde tehlikeli yolculuk

Jant üzerinde tehlikeli yolculuk

Avcılar’da 6 davulcunun soyadı hem şaşırttı, hem de güldürdü

Davulcuların soyadı hem şaşırttı, hem de güldürdü

Mimar Sinan'ın eseri tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesi'nde pes dedirten hırsızlık

Hırsızların yeni hedefi pes dedirtti

İstanbul'un havası değişti! Kentin her köşesinde ölçüm yapılıyor, yüzde 30'luk iyileşme var

İstanbul'un havası değişti! Kentin her köşesinde ölçüm yapılıyor

Toros Dağları'nda mest eden görüntü! Yaban keçileri dronla görüntülendi

Böyle görüntülendiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.