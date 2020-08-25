Hayat Eve Sığar uygulamasına ihbar özelliği eklendi

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında geliştirilen "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına pazartesi günü eklenen bir özellik veri koruma uzmanlarına göre "ihbar kültürünü" teşvik ediyor.

Uygulamanın kullanıcıları, bu uygulama ile çevrelerinde koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmeler ve kişileri yetkililere şikayet edebiliyor. Kullanıcılar şikayet ederken fotoğraf, adres ve açıklama da yükleyebilme imkanına sahip. "İhbarda bulun" özelliği, karşılaşılan ihlalleri doğrudan bildirme seçeneği sunuyor.

Bilişim Uzmanı Faruk Çayır, "Birinin, sadece bireysel anlaşmazlığı var diye birini ihbar etmesi çok da imkansız değil. Bu durum Türkiye'de daha önce pek çok kez yaşandı" diyerek uygulamanın söz konusu özelliğini eleştirdi.

Nisan ayında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan uygulama, aynı zamanda yerel koronavirüs vakalarının yoğunluğunun görülebilmesini sağlıyor. Son zamanlarda eklenen bir özellik sayesinde ayrıca koronavirüse yakalanmış birinin öncesinde gittiği mekanları ve irtibatta bulunduğu insanları takip etmek de mümkün.