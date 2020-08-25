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Hayat Eve Sığar uygulamasına ihbar özelliği eklendi

25.08.2020 19:42 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geliştirilen "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına eklenen yeni ihbar özelliğine, veri koruma uzmanları şüpheyle yaklaşıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında geliştirilen "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına pazartesi günü eklenen bir özellik veri koruma uzmanlarına göre "ihbar kültürünü" teşvik ediyor.

Uygulamanın kullanıcıları, bu uygulama ile çevrelerinde koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmeler ve kişileri yetkililere şikayet edebiliyor. Kullanıcılar şikayet ederken fotoğraf, adres ve açıklama da yükleyebilme imkanına sahip. "İhbarda bulun" özelliği, karşılaşılan ihlalleri doğrudan bildirme seçeneği sunuyor.

Bilişim Uzmanı Faruk Çayır, "Birinin, sadece bireysel anlaşmazlığı var diye birini ihbar etmesi çok da imkansız değil. Bu durum Türkiye'de daha önce pek çok kez yaşandı" diyerek uygulamanın söz konusu özelliğini eleştirdi.

Nisan ayında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan uygulama, aynı zamanda yerel koronavirüs vakalarının yoğunluğunun görülebilmesini sağlıyor. Son zamanlarda eklenen bir özellik sayesinde ayrıca koronavirüse yakalanmış birinin öncesinde gittiği mekanları ve irtibatta bulunduğu insanları takip etmek de mümkün.

Yeni eklenen ihbar özelliğinin problemli olduğunu ifade eden Çayır, "Kişilerin anonim kalma hakkını desteklemediği gibi, bilgilerini pek çok kamusal ve özel kurumla paylaşıyor. Ayrıca, verilerin ne kadar süre saklanacağı da belli değil." dedi.

Yetkililer ise uygulamanın hayat kurtarmak için gerekli olduğunu ve bu uygulamanın Türkiye'deki veri koruma kanunuyla da uyumlu olduğunu dile getiriyor.

DW,AFP / AI,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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