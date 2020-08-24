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Hayat Eve Sığar uygulamasına ihbarda bulun özelliği geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geliştirdiği Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması yeni bir özellik daha kazandı. Hayat Eve Sığar uygulaması, 'İhbarda Bulun' özelliğine kavuştu. Bu özellik ile birlikte vatandaşlar koronavirüs ihlallerini ihbar edebilecek.

Hayat Eve Sığar uygulamasına ihbarda bulun özelliği geldi!

Hayat Eve Sığar uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların bilgi alması ve HES kodu oluşturması için geliştirdiği bir uygulama. Salgının başından beri çok fazla kez indirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, iOS ve Android kullanıcıları için yayınlanan güncellemeler ile birlikte yeni özellikleri bünyesine katıyor. Bu güncellemelerin son örneği, ihbarda bulun özelliğini uygulamaya getirdi.

İHBARDA BULUN ÖZELLİĞİ İLE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

HES uygulamasındaki yeni ihbarda bulun özelliği ile kurallara uymayanlar gözden kaçamayacak. Hayat Eve Sığar uygulamasına sahip olan kişiler, ihbarda bulun özelliğini kullanarak kurallara uymayanları ihbar edebilecek. Üstelik ihbarlara fotoğraf eklemek de mümkün.

ihbarda bulun

''İhbar edersem adım ve soyadım görünür mü?'' diye düşünebilirsiniz. Fakat bu konuda uygulamanın güzel bir yanı var. Zira, ihbar kayıtlarında kişisel bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacak. Yani şikayette bulunduğunuz kişi veya kurum sizin kişisel bilgilerinizi öğrenemeyecek.

ihbar gizlilik

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINDAN NASIL İHBARDA BULUNULUR?

Bunun için uygulamanın ana ekranında yer alan ihbarda bulun sekmesini kullanmak yeterli. Burada başlık / işletme adı, açıklama, adres gibi gerekli yerleri doldurarak, ihtiyaç halinde fotoğraf da ekleyerek dikkatsiz davranan, kurallara uymayan kişileri veya kurumlar ihbar edilebilirsiniz.

Hayat Eve Sığar ihbarda bulun

Hayat Eve Sığar uygulamasını Android için buradan, iOS için buradan indirebilirsiniz.

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