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Hayat hikayesiyle öğrencilerine ve okurlarına yaşama sevinci aşılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 19:40 | Son Güncelleme

Muğla'da, 23 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle bedensel engelli olan Jandarma Yüzbaşı Ozan Bahar, malulen emekli olduktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde profesörlük unvanına kadar uzanan hayat hikayesinin yer aldığı "Vazgeçme" adlı kitabını yazdı - Kitabında "yüzbaşı Bahar'ın profesör Bahar'a dönüşünü" anlatan Ozan Bahar: "Okulla pek alakası olmayan, hayattan ümidini kesen, okuduğu fakülteyi sevmeyen bir çok öğrencim, hayat hikayemi dinledikten sonra 'Hocam dört elle derslerime sarıldım, kaymakam oldum', 'İntihardan vazgeçtim' demeye başlayınca bu kitabı yazmaya karar verdim"

Muğla'da, 23 yıl önce görev dönüşü geçirdiği trafik kazası nedeniyle bedensel engelli olarak Jandarma Yüzbaşı rütbesiyle malulen emekli olan ve azmiyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) profesörlük unvanına kadar ulaşıp ders vermeye başlayan Ozan Bahar, hayat hikayesini "Vazgeçme" adlı kitabıyla okuyucularına aktardı.

MSKÜ Turizm Fakültesinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi olarak görevini sürdüren bedensel engelli Prof. Dr. Bahar, hayat hikayesini anlattığı kitabı "Vazgeçme" ile Muğla Engelliler Derneğinin düzenlediği imza gününde okurlarıyla buluştu.

Bahar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 1996 yılında görev dönüşü geçirdiği trafik kazası sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yüzbaşı rütbesiyle malulen emekli olmak zorunda kaldığını söyledi.

Hayata hiç bir zaman küsmediğini ve akademik alanda kendine yeni bir sayfa açtığını anlatan Ozan Bahar, profesörlüğe kadar yükseldiğini belirtti.

2006 yılından bu yana da üniversitede derslere girdiğini aktaran Bahar, öğrencilerine hayata sımsıkı sarılmaları için Osmanlı-Rus Harbi'ndeki 120 gencin hikayesinin anlatıldığı "120" filmini izlettirdiğini kaydetti.

- Öğrencileri kitap yazmaya teşvik etti

Film ile öğrencilerine bu ülke için çok çaba sarfetmeleri gerektiğini anlatmaya çalıştığını dile getiren Prof. Dr. Bahar, şunları söyledi:

"Bir gün kendi hayat hikayemi anlattım. Bir öğrencim, 'Hocam, bugün derse gelirken intihar etmeyi düşünüyordum. Çok ciddi bunu kafama koymuştum. Ama sizi dinledikten sonra intihardan vazgeçtim' dedi. İlerleyen süreçlerde de okulla pek alakası olmayan, hayattan ümidini kesen, okuduğu fakülteyi sevmeyen bir çok öğrencim, hayat hikayemi dinledikten sonra 'Hocam dört elle derslerime sarıldım, kaymakam oldum', 'İntihardan vazgeçtim' demeye başlayınca bu kitabı yazmaya karar verdim."

Kendini kötü hisseden, bir sorunla, engelle karşılaşan insanların özellikle bu kitabı okumasını tavsiye eden Bahar, 7'den 77'ye herkesin bu kitapta kendine hitap eden bir şeyler bulabileceğini ifade etti.

Kitaptaki her cümlenin bir tecrübeyi yansıttığına işaret eden Ozan Bahar, "Bu kitap, eşimin, benim, oğlumun gözyaşlarıyla yoğrulmuştur. Felçli bir insan olarak 23 yıl bitti, 24'e girdim. Yüzbaşı Ozan'ın profesör Ozan'a dönüşümünü, engelli insanın hayatını kaleme aldığımız bir kitaptır." diye konuştu.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu da Prof. Dr. Ozan Bahar'ın kendileri için her zaman örnek teşkil ettiğini belirtti.

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