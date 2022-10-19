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Hayat kadını Cansu'nun Esra Erol'daki itirafları 'yok artık' dedirtti! 'Sana aşık oldum dedi 500 TL verdi adamlara çıplak fotoğraflarımı çektirdi'

19.10.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un programında yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayat kadını Cansu'ya aşık olan 57 yaşındaki adamın itirafları 'pes' dedirtti. 32 yaşındaki Cansu ise Eniz'deki video ve fotoğraflarının başka adamlar tarafından para karşılığında çekildiğini iddia etti. Cansu, çocuğunun babasının Eniz olmadığını söyledi.

Hayat kadını Cansu'nun Esra Erol'daki itirafları 'yok artık' dedirtti! 'Sana aşık oldum dedi 500 TL verdi adamlara çıplak fotoğraflarımı çektirdi'

Edirne'den gelerek Esra Erol'un programına başvuran 57 yaşındaki Eniz Demirci, ''Hayat kadını Cansu'yla beraberdim. Onu bu hayattan kurtardım ama beni terk etti. Karım da sokağa attı. Cansu için iki evimi sattım. Ondan olan bir çocuğum var. Bana 'babası sen değilsin' diyor. DNA testi yapılmasını istiyorum'' demişti. Yayına bağlanan Cansu da ''Beni o hayattan o kurtardı ama benim cinsel içerikli görüntülerimi çekip ağabeyime göndermekle tehdit ediyor'' ifadelerini kullanmıştı.

''ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI ORTAYA DÖK! SEN BENİ SATTIN''

Cansu hanım hakkındaki iddialara cevap vermek için stüdyoya geldi. Demirci ile yüzleşen kadın, ''Bana söylediklerini yüzüme söyle açık açık anlat. Çıplak fotoğrafım, videom varsa, ortaya dök. Bana şantaj yapıyor. Video ve fotoğraflar başka adamlar tarafından para karşılığında çekildi. Yaşına göre kadın bul. Çocuk senden değil. Ben bunu biliyorum. Kendinden şüphelenme. Beni başka adamlara da götürdün. Beni sattın. 'Sana aşık oldum' dedi 500 TL verdi adamlara çıplak fotoğraflarımı çektirdi'' açıklamalarında bulundu.

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''BABAM YILLARDIR BAŞKA KADINLARLA İLİŞKİ YAŞIYOR''

Demirci dünkü yayında, ''Cansu'nun haricinde onu pazarlayan biri vardı ona da para veriyordum. Ben Cansu'yu onların elinden kurtardım bu paraları ödeyerek. Demek ki benim dışımda başka birileriyle de beraber oldu. Onu o hayattan ben kurtardım'' sözlerini sarf etmiş, Demirci'nin yayına bağlanan kızı da babasının yaşattıklarına isyan etmişti. Genç kadın, ''Babam yıllardır başka kadınlarla ilişki yaşıyor zaten. Cansu ilk değil. Cansu dışında başka kadınlarda var. Kardeşlerimin rızkını başka kadınlara yediriyor. Annem bulaşıkçılık yaparak evi geçindiriyor. Kardeşim inşaatlarda çalışıyor'' ifadelerini kullandı.

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Esra Erol
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