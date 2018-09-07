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Hayat kaynağı Kura Nehri temiz kalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 12:46 | Son Güncelleme

Ardahan'da Türkiye'nin en önemli akarsularından Kura Nehri'nin temiz tutulması amacıyla yapımına 3 yıl önce başlanan atık su arıtma tesisinde sona yaklaşıldı - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy: - "İlimiz içindeki Kura Nehri'nin bu hayat kaynağı suyunun temiz tutulması noktasında hassasiyetimiz var. Bu hassasiyetten kaynaklı nehir içindeki yaşamın bozulmaması için tesise öncelik verdik"

Ardahan'da, Türkiye'nin en önemli akarsularından Kura Nehri'nin temiz tutulması amacıyla yapımına 3 yıl önce başlanan atık su arıtma tesisinde sona gelindi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İller Bankası Erzurum Bölge Müdürü Sedat Yılmaz ile tesisin faaliyet göstereceği Halil Efendi Mahallesi'ndeki alanda incelemelerde bulundu.

Köksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atık su arıtma tesisinin Ardahan ve bölgesi için son derece önemli bir proje olduğunu vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Projenin, 24 dönüm alan üzerinde kurulduğunu, 2 hafta içinde faaliyete geçirmeyi planladıklarını anlatan Köksoy, "Bu tesis ile Ardahan merkez dahil, bazı köylerin de bağlanmasıyla yaklaşık 50 bin nüfusun atığı arıtılarak Kura Nehri'ne temiz bir şekilde deşarj edilecek. Bizim için bu önemli bir çevre projesidir. İlimiz içindeki Kura Nehri'nin bu hayat kaynağı suyunun temiz tutulması noktasında hassasiyetimiz var. Bu hassasiyetten kaynaklı nehir içindeki yaşamının bozulmaması için tesise öncelik verdik." diye konuştu.

Köksoy, projenin yüzde ellisi hibe olmak üzere toplam maliyetinin 10 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

İller Bankası Erzurum Bölge Müdürü Yılmaz da tesisin biyolojik arıtma tesisi olduğunu söyledi.

Projenin kısa süre içinde faaliyete geçecek olmasının heyecanını yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Çevre yatırımı olan bu projenin bir an önce bitmesi için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Tesisi en kısa sürede işletmeye alıyoruz. On beş gün içinde inşaatımızı tamamlayıp atık suyumuzu alacağız. Bu önemli yatırım Ardahan'a memleketimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Ardahan Ardahan Belediyesi atık su arıtma tesisi Faruk Köksoy

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