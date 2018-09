Hayat kaynağı Kura Nehri temiz kalacak

Köksoy, projenin yüzde ellisi hibe olmak üzere toplam maliyetinin 10 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

İller Bankası Erzurum Bölge Müdürü Yılmaz da tesisin biyolojik arıtma tesisi olduğunu söyledi.

Projenin kısa süre içinde faaliyete geçecek olmasının heyecanını yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Çevre yatırımı olan bu projenin bir an önce bitmesi için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Tesisi en kısa sürede işletmeye alıyoruz. On beş gün içinde inşaatımızı tamamlayıp atık suyumuzu alacağız. Bu önemli yatırım Ardahan'a memleketimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.