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”Hayat Kimliğinle Kolay” uygulamasına vatandaşlardan yoğun ilgi; 800 bin kişi uygulamadan yararlandı

02.01.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulamasından 800 bin kişi yararlandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tanıtımının yapılmasının ardından 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulamasından 800 bin kişi yararlandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tanıtımının yapılmasının ardından 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgilerin, çipli kimlik kartına ücretsiz olarak entegre edildiği uygulamadan bugüne kadar toplam 800 bin kişi yararlandı.

Uygulamaya en fazla talep İstanbul’dan
Vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulamaya, en fazla talep 117 bin 898 kişi ile İstanbul‘dan geldi. İstanbul’u sırasıyla Ankara, Antalya ve İzmir illeri takip etti.

Gençler de uygulamaya büyük ilgi gösterdi
“Hayat Kimliğinle Kolay” uygulamasının başlamasının üzerinden yalnızca üç ay geçmesine karşın, 18 ve 25 yaş arası gençlerden 111 bin 737 kişi uygulamadan faydalandı.

Yerli ve milli yazılım kullanıldı
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında yer alan işletim sisteminden, kimlik kartı başvurusunun alınması ile kimlik kartının basımına kadar olan süreçteki bütün yazılımlar İçişleri Bakanlığı mühendisler tarafından yerli ve milli olarak geliştirildi.
Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına entegre etmek isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.

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