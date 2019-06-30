Hayat kurtaran 380 kişi sertifika aldı

Bursa’nın dağ yöresinde hayat kurtarmak için ilk yardım eğitimi alan 380 kişiye sertifikaları törenle takdim edildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan alınan hibe ile Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Osmangazi’ye bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği (DAĞDER) ve Kızılay ortaklığı ile gerçekleştirilen ‘Önce Yaşat’ projesi tamamlandı. DAĞDER Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sertifikalar dağıtıldı. Osmangazi, Büyükorhan, Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçelerinde gerçekleştirilen ilk yardım kurslarında 380 kişi sertifika sahibi oldu.

Sertifika töreninde konuşan DAĞDER Genel Başkanı Yaşar Türk, ”Osmangazi, Büyükorhan, Orhaneli, Keles ve Harmancık kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, İlçe Milli Eğitim müdürlerimize, muhtarlarımıza ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürler ederim” dedi.



