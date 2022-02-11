HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hayat kurtaran bağış: Annesine böbreğini vermek için...

Hayat kurtaran bağış: Annesine böbreğini vermek için...

11.02.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilolu olduğu gerekçesi ile verici olarak kabul edilemeyen Gülsüm Aydın, annesine böbreğini verebilmek için 15 kilo verdi. Hayat kurtaran bağış; kronik böbrek yetmezliği hastalığından dolayı nakil olması gereken Sevgi Aydın’a, kızından geldi. Operasyon başarıyla gerçekleşti.

Hayat kurtaran bağış: Annesine böbreğini vermek için...

Sevgi Aydın (49) evli ve 3 çocuk sahibidir. İstanbul Pendik’te yaşamakta olan Sevgi Aydın, 1 yıldır böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz görüyordu. Bu dönemde psikolojisi yıpranan Sevgi Aydın’a hayat kurtaran o bağış kızı Gülsüm Aydın’dan (21) geldi.

"ANNEM İÇİM 3 HAFTADA 15 KİLO VERDİM"

Annesi için 15 kilo veren Gülsüm Aydın, “Annem bir yıldır diyalize giriyordu. Psikolojisi iyi durumda değildi. Çok fazla içine kapanmıştı. Annemi böyle görünce hiç düşünmeden böbreğimi vermek istedim. İlk başvurduğumuzda yaşımın küçük olması ve kilomdan dolayı pek sıcak bakılmadı. 3 hafta da hırs yaptım 105 kilodan 90 kiloya kadar düştüm. Yaklaşık 15 kilo verdim. Psikolojik olarak bu ameliyatı kaldırabilir miyim diye düşündüm. Bu süreçte anneme acımı hiç belli etmedim. Bu acımı da annemin böbrek nakli sonrasında mutluluğunu görerek atlattım. Annemin mutluluğunu görmek tarif edilemez bir duygu.” dedi.

"ORGAN BAĞIŞI ÇOK YETERSİZ"

Ameliyat sonrası açıklamada bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan, “Ülkemizde maalesef beyin ölümü sonrası organ bağışı çok yetersiz olduğundan verici olarak canlı akrabalarını kullanıyoruz. Bu sağlıklı insanları ameliyat etmek bize ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Yakınının sağlığını hatta hayatını kurtarmak için hiçbir sağlık problemi olmadığı halde ameliyat masasına yatan bu fedakâr insanlara hiçbir zararımızın olmaması lazım. Bu nedenle bu kişilere deyim yerindeyse “saçından tırnağına kadar” inceliyoruz. Bu kişilere en küçük zarar verme olasılığı halinde verici olarak kabul etmiyoruz. Bu nedenle bize başvuran vericilerin neredeyse %30’unu reddediyoruz.

1 HAFTA İÇİNDE ANNE DE KIZI DA TABURCU OLDU

Obezite, diyabet, hipertansiyon böbrek yetmezliğine götüren önemli hastalıklardır. Gülsüm hanım da oldukça genç ve kilolu bir verici adayıydı. Hemşire olması nedeniyle de hem kendisinin hem de annesinin durumu hakkında bilgili ve bilinçliydi. Öncelikle aşırı kilosu nedeniyle kendisini verici olarak kabul etmedik. Ancak annesi diyalizde hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok yıpranmıştı. Kendisi de annesine böbrek vermekte çok istekliydi.

1644558798_alp_g__rkan

Biz 6 ay içinde zayıflayın en az 15 kilo verin sonra tekrar değerlendirelim dedik. Ancak kendisi 15 gün gibi kısa bir sürede bu kiloları verip verici olmak için uygun vücut kitle indeksi seviyesine indi. Yine de hastanede yatırdık ve gözlemledik, kilo vermeye devam etti. Biz de konsey sonrası durumunu görüşerek verici olarak uygunluk verdik ve ameliyatı gerçekleştirdik. Kapalı yöntemle çıkardığımız böbreği annesine naklettik. 1 hafta içinde anneyi de kızını da evine sağlıklı olarak taburcu ettik. Gülsüm bize ameliyattan sonra da zayıflayacağı sözünü verdi. Böylece hem annesini kurtardı, hem de zayıflayarak obezitenin getireceği hastalıklardan kendisini kurtarmış oldu” açıklamalarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...
Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildiSon Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi
Bakan Koca bu illeri uyardıBakan Koca bu illeri uyardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Adada kıyamet kopmuş! Survivor'da yayınlanmayan kavga görüntüleri

Adada kıyamet kopmuş! Survivor'da yayınlanmayan kavga görüntüleri

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

ABD devreye girdi 'derhal' uyarısı...

ABD devreye girdi 'derhal' uyarısı...

İlginizi Çekebilir

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Bildiklerinizi unutun! Çok konuşulacak sonuçlar

Bildiklerinizi unutun! Çok konuşulacak sonuçlar

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Ünlü model iş insanını öldürmekle suçlanıyor! "Kocam ölürken yanındaydı..."

Ünlü model iş insanını öldürmekle suçlanıyor! "Kocam ölürken yanındaydı..."

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.