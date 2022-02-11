Hayat kurtaran bağış: Annesine böbreğini vermek için...

Sevgi Aydın (49) evli ve 3 çocuk sahibidir. İstanbul Pendik’te yaşamakta olan Sevgi Aydın, 1 yıldır böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz görüyordu. Bu dönemde psikolojisi yıpranan Sevgi Aydın’a hayat kurtaran o bağış kızı Gülsüm Aydın’dan (21) geldi.

"ANNEM İÇİM 3 HAFTADA 15 KİLO VERDİM"

Annesi için 15 kilo veren Gülsüm Aydın, “Annem bir yıldır diyalize giriyordu. Psikolojisi iyi durumda değildi. Çok fazla içine kapanmıştı. Annemi böyle görünce hiç düşünmeden böbreğimi vermek istedim. İlk başvurduğumuzda yaşımın küçük olması ve kilomdan dolayı pek sıcak bakılmadı. 3 hafta da hırs yaptım 105 kilodan 90 kiloya kadar düştüm. Yaklaşık 15 kilo verdim. Psikolojik olarak bu ameliyatı kaldırabilir miyim diye düşündüm. Bu süreçte anneme acımı hiç belli etmedim. Bu acımı da annemin böbrek nakli sonrasında mutluluğunu görerek atlattım. Annemin mutluluğunu görmek tarif edilemez bir duygu.” dedi.

"ORGAN BAĞIŞI ÇOK YETERSİZ"

Ameliyat sonrası açıklamada bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan, “Ülkemizde maalesef beyin ölümü sonrası organ bağışı çok yetersiz olduğundan verici olarak canlı akrabalarını kullanıyoruz. Bu sağlıklı insanları ameliyat etmek bize ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Yakınının sağlığını hatta hayatını kurtarmak için hiçbir sağlık problemi olmadığı halde ameliyat masasına yatan bu fedakâr insanlara hiçbir zararımızın olmaması lazım. Bu nedenle bu kişilere deyim yerindeyse “saçından tırnağına kadar” inceliyoruz. Bu kişilere en küçük zarar verme olasılığı halinde verici olarak kabul etmiyoruz. Bu nedenle bize başvuran vericilerin neredeyse %30’unu reddediyoruz.

1 HAFTA İÇİNDE ANNE DE KIZI DA TABURCU OLDU

Obezite, diyabet, hipertansiyon böbrek yetmezliğine götüren önemli hastalıklardır. Gülsüm hanım da oldukça genç ve kilolu bir verici adayıydı. Hemşire olması nedeniyle de hem kendisinin hem de annesinin durumu hakkında bilgili ve bilinçliydi. Öncelikle aşırı kilosu nedeniyle kendisini verici olarak kabul etmedik. Ancak annesi diyalizde hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok yıpranmıştı. Kendisi de annesine böbrek vermekte çok istekliydi.

Biz 6 ay içinde zayıflayın en az 15 kilo verin sonra tekrar değerlendirelim dedik. Ancak kendisi 15 gün gibi kısa bir sürede bu kiloları verip verici olmak için uygun vücut kitle indeksi seviyesine indi. Yine de hastanede yatırdık ve gözlemledik, kilo vermeye devam etti. Biz de konsey sonrası durumunu görüşerek verici olarak uygunluk verdik ve ameliyatı gerçekleştirdik. Kapalı yöntemle çıkardığımız böbreği annesine naklettik. 1 hafta içinde anneyi de kızını da evine sağlıklı olarak taburcu ettik. Gülsüm bize ameliyattan sonra da zayıflayacağı sözünü verdi. Böylece hem annesini kurtardı, hem de zayıflayarak obezitenin getireceği hastalıklardan kendisini kurtarmış oldu” açıklamalarında bulundu.

