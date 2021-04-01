HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hayat kurtaran manevra

Hayat kurtaran manevra

01.04.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te annesinin elinden kaçarak yola fırlayan küçük çocuk, otomobilin altında kalmaktan sürücünün manevrasıyla kurtuldu.

1/

Gaziantep’te annesinin elinden kaçarak yola fırlayan küçük çocuk, otomobilin altında kalmaktan sürücünün manevrasıyla kurtuldu. O anlar bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir anne 3 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken, çocuklarından biri bir anda yola fırladı. O esnada hızla gelen otomobilin sürücüsü çocuğa çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Sağa kayan otomobilin sol yanı çocuğa çarptı. Kazada yaralanan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Vali Gül yakından ilgilendi
Kazadan hemen sonra olay yerinden geçen Gaziantep Valisi Davut Gül, kazayı görerek aileyle yakından ilgilendi. Çocuğun durumunu öğrenen Vali Gül, korumalarından birini aileyle ilgilenmesi için görevlendirdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurunDoğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurun
Dezenfektan molalı polis dayağı!Dezenfektan molalı polis dayağı!
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Son Dakika: Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

ABD ile bir kritik temas daha!

Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Yasaklar ne zaman başlayacak? Tam kapanma olacak mı? İşte detaylar

Tam kapanma olacak mı?

Hangi aşı güvenli? Çin aşısı Sinovac mi, Alman aşısı Pfizer mı yaptırılır?

Sinovac mi Pfizer mı sorusuna Cerrahpaşa'dan yanıt geldi!

Cop, tekme ve yumrukla darbetmişler! Polislerden dezenfektan molalı dayak

Dezenfektan molalı polis dayağı!

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.