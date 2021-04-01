Hayat kurtaran manevra

Gaziantep’te annesinin elinden kaçarak yola fırlayan küçük çocuk, otomobilin altında kalmaktan sürücünün manevrasıyla kurtuldu. O anlar bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir anne 3 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken, çocuklarından biri bir anda yola fırladı. O esnada hızla gelen otomobilin sürücüsü çocuğa çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Sağa kayan otomobilin sol yanı çocuğa çarptı. Kazada yaralanan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Vali Gül yakından ilgilendi

Kazadan hemen sonra olay yerinden geçen Gaziantep Valisi Davut Gül, kazayı görerek aileyle yakından ilgilendi. Çocuğun durumunu öğrenen Vali Gül, korumalarından birini aileyle ilgilenmesi için görevlendirdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

