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Hayat kurtaran refleks! Kurşun yağmurundan böyle sıyrıldı

23.08.2024 11:24
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İstanbul Avcılar'da motosikletli iki kişi güpegündüz iki dükkanı kurşunladı. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde kuyumcu ve cep telefonu dükkanına saldırdığı görülen iki kişinin ardından motosikletle gittiler. O sırada dükkanın önünde olan bir şahsın ise kurşun yağmurundan son saniyedeki refleksiyle kurtulması dikkatlerden kaçmadı.

Korkunç olay Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen iki kişi, motosikletle sokağa gelerek kuyumcu ve cep telefonu dükkanına silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda iki iş yerine toplam 7 adet merminin isabet ettiği görüldü.

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KENDİSİNİ YERE ATARAK SON ANDA KURTULDU

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle sokağa gelen kasklı iki kişiden artçı olanın iş yerlerine silahla ateş ettiği, o esnada telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen bir kişinin kendisini yere atarak son anda kurtulduğu görülüyor. Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet kurşun
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