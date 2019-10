Hayat kurtarmak için koştular

’’Organ bağışladığınızı mutlaka birinci derece aile yakınlarınıza söylemeniz gerekiyor’’ Organ bağışında ailenin haberi olmasına vurgu yapan Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya, ’’Türkiye’de her yıl 10 bin insan organ bağışı yapılamadığı için hayatını kaybediyor. Organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için geleneksel hale getirdiğimiz koşudayız. Buradaki amacımız organ bağışına dikkat çekmek ve organ bağışı bekleyen binlerce insan için buradayız. TÜRKÖK ve Kızılay burada bulunuyor. Kan bağışı ve organ bağışı yapmak isteyenler buradan işlem yapılıyor. Türkiye’de sadece organ bağışlamak yetmiyor. Beyin ölümünüz gerçekleştikten sonra organ bağışlamış olmanız, organlarınızın bir başka bedende can bulmasını sağlamak maalesef yeterli değil. Yasalarımız bu konuda yetersiz. Organ bağışladığınızı mutlaka birinci derece aile yakınlarınıza söylemeniz gerekiyor. Çünkü yasalar gereği organ bağışlasanız dahi, organlarınızın bir canda hayat bulması için birinci dereceden aile yakınlarınızdan onay alınması gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

’’Yılda 4 bin nakil yapıyoruz ama 12 bin insanımızı kaybediyoruz’’

Etkinliğinin amacını belirten Prof. Dr. Murat Tuncer, ’’Etkinliği 5’inci kez düzenliyoruz. Sayımız her geçen yıl artarak devam ediyor. Etkinliğin amacı, organ bağışı konusunda toplumda farkındalık oluşturmak. Her yıl onbinleri bulan kaybettiğimiz diyaliz hastalarını kaybetmemek adına organ bağış yaptırmak. Kadavradan böbrek nakilleri arttırmak. Bu sene bin 500’ü aşkın koşucumuz var. Her yıl olduğu gibi burada da ciddi şekilde organ bağışı alıyoruz. Türkiye’de geçen yıl 10 bin civarında hasta diyalizlerde hayatını kaybetti. Diyalize girmeden veya organ nakli olamadan hayatını kaybedenleri saymıyoruz. Ne kadar çok nakil yaparsak yapalım yani yılda 4 bin nakil yapıyoruz ama 12 bin insanımızı kaybediyoruz. O yüzden daha fazla nakil yapmamız lazım. Organlarımızı toprak altında çürütmememiz gerekiyor. Daha almamız gereken çok yol var. Bizim de başımıza gelebilir. Ailemizden birinin de böbrek yetmezliği olabilir. Bu nedenle halkımızı organ bağı yapmaya davet ediyoruz’’ dedi.