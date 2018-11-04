İSTANBUL (AA) - Organ bağışı konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız" etkinliği, Kadıköy Caddebostan sahilinde gerçekleştirildi.

Medicana Sağlık Grubu tarafından Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türk Kızılayı, TÜRKÖK ve Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle organ bağışına farkındalık yaratmak için bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız" etkinliği sporcuların ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Yarışma öncesi profesyonel bisiklet sürücüleri İbrahim Talha Pınar ve Osman Şirin’in 2 Kasım Cuma günü Medicana International Ankara Hastanesi’nin önünden hareket ederek bisikletle İstanbul’a getirdikleri organ nakli manifestosu, Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncel tarafından okundu.

Prof. Dr. Tuncel, toplumun yüzde 12’sinde kronik böbrek yetmezliği bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"22 bin böbrek ve karaciğer hastasının organ nakli beklediğini ve geçtiğimiz yıl günde 28 hemodiyaliz hastasının hayatının kaybettiğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle çıktığımız yolda ülkemizde tüm organ bekleyen hastalara umut olmak ve hayat kurtarmak için çalışıyoruz. Organ bekleyen binlerce insanını sesini duyurmayı amaçladığımız bu yolda başarıyla ilerlemeye devam ediyoruz. Yol boyunca herkesi destek olmaya çağırıyoruz bu nedenle bu etkinliğimizin 4.'sünü bugün gerçekleştiriyoruz."

Etkinlikte daha sonra profesyonel sporcular ve vatandaşların katılımıyla 5 kilometrelik parkur koşuldu. Yarışmada dereceye giren sporculara madalya verildi.

Etkinlik alanında Türk Kızılayı tarafından oluşturulan stantlarda organ bağışı formları doldurulurken, gönüllü vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Koşunun ardından müzik dans grupları çeşitli gösteriler gerçekleştirdi.

